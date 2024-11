A Milano 52enne rientra in casa e muore sul divano, ha due ferite da taglio: le ipotesi sul presunto omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Milano un uomo di 52 anni è tornato nella sua casa di via Giovanni Ameglio 5 dove conviveva con la compagna, dopo essersi allontanato per circa mezzora, si è accasciato sul divano ed è morto. La tragedia è avvenuta attorno alle 22:00 di sabato 16 novembre. Secondo i primi accertamenti, il corpo presenta due ferite da taglio: una, piuttosto lieve, è all’altezza del sopracciglio destro e c’è poi una lacerazione alla tibia destra di circa 2 centimetri. Si indaga per omicidio, anche se potrebbe forse trattasi di uno sfortunato incidente.

Il Corriere della Sera riporta il nome della vittima, un cittadino italiano di nome Edoardo Giovanbattista Austoni. Poco prima di perdere conoscenza, l’uomo non ha riferito di alcuna aggressione.

Il taglio alla gamba è localizzato nei pressi di una vena varicosa. Secondo una prima ipotesi, una copiosa perdita di sangue avrebbe potuto causare un arresto cardiocircolatorio.

Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto il presunto omicidio: via Giovanni Ameglio, nel quartiere Musocco nella periferia nord-occidentale di Milano.

Il 52enne era uscito di casa dicendo alla compagna che sarebbe andato a comprare qualcosa da bere. L’uomo era uscito di casa in pantaloncini, tenuta che lascerebbe pensare a un’uscita non programmata.

Non lontano dall’abitazione della coppia, i poliziotti hanno trovato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro sporchi di quelle che sembrerebbero tracce ematiche.

Ipotesi morte accidentale

Una delle ipotesi è che il 52enne sia deceduto in seguito a una caduta accidentale. I pantaloncini corti indossati da Austoni, fra le altre cose, avrebbero esposto la vena varicosa a eventuali ferite in caso di caduta.

La polizia scientifica, il medico legale e gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano sono al lavoro per ricostruire la dinamica degli eventi e attribuire eventuali responsabilità.

Al vaglio le immagini delle videocamere

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. Gli investigatori sentiranno inoltre le persone che hanno assistito agli ultimi istanti di vita di Austoni, tra cui alcuni titolari dei minimarket dove l’uomo potrebbe aver comprato le bottiglie.