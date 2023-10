Andrea Giambruno e il rapporto con Giorgia Meloni: "Non prendo ordini da lei". Poi il dettaglio sul matrimonio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha condiviso in un’intervista di prossima pubblicazione il suo primo anno da “first gentleman”, rivelando segreti sul loro rapporto e il possibile matrimonio. Nel suo intervento a “Chi”, Giambruno ha enfatizzato in particolare la sua indipendenza professionale e ha respinto le accuse di ricevere indicazioni più o meno “vincolanti” dalla compagna. Nell’intervista, inoltre, il giornalista non ha mancato di affrontare anche le critiche riguardo al suo aspetto con umorismo.

L’intervista ad Andrea Giambruno

Fra le rivelazioni forse più sorprendenti offerte da Giambruno c’è sicuramente quella relativa al possibile matrimonio. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo” ha spiegato il giornalista.

“Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno” ha chiosato, andando a toccare uno dei temi solitamente più discussi attorno al rapporto fra la Premier e il suo compagno.

Fonte foto: ANSA Andrea Giambruno ha allontanato l’ipotesi di matrimonio con Giorgia Meloni

Indipendenza professionale

Il giornalista ha voluto sottolineare nell’intervista anche la sua indipendenza nella sua carriera professionale. “Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno” ha affermato Giambruno.

“Ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare” ha chiarito il giornalista. “Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose”.

“Non prendo ordini da Giorgia Meloni”

“Se poi alcuni colleghi pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro” ha aggiunto. “Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio”.

Giambruno ha voluto parlare anche delle critiche ricevute riguardo al suo aspetto. “È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente”, ha affermato, scherzando sul “ciuffo” che, a suo avviso, crescerà di pari passo con gli ascolti.

Le gaffe di Giambruno

Per la verità, il conduttore di “Diario del giorno” su Rete 4 non ha ricevuto, di recente, critiche esclusivamente per il suo aspetto fisico. Uno degli esempi è relativo all’episodio dello scorso 29 settembre, quando il suo utilizzo del termine “transumanza” in riferimento agli spostamenti dei migranti verso l’Europa aveva innescato forti polemiche.

Nella puntata del 2 ottobre, Giambruno si era poi scusato per l’uso della parola, ammettendo l’errore e affermando che le accuse di razzismo sono lontane dalle sue convinzioni personali.

In precedenza, critiche ancora più forti erano arrivate dopo l’esternazione di Giambruno in relazione agli stupri di gruppo, quando con le sue parole attribuì responsabilità alle vittime solo per il loro modo di vestire e di comportarsi.