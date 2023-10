Andrea Giambruno e la "transumanza" dei migranti: il giornalista si scusa e respinge le accuse di razzismo

Lo scorso 29 settembre il conduttore di Diario del giorno su Rete 4 Andrea Giambruno ha accostato il termine “transumanza” agli spostamenti dei migranti verso l’Europa. Parola infelice che ha infiammato la polemica per un intero weekend. Nella puntata del 2 ottobre il compagno della Meloni si è infine scusato.

Cos’è la transumanza

Il dizionario Treccani definisce la transumanza come il “complesso delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale […] con cui animali di grossa o media taglia si spostano dalle regioni di pianura alle regioni di montagna e viceversa, spontaneamente o condottivi dall’uomo…”

Il termine, dunque, si applica agli animali e l’accostamento ad esseri umani in cerca di un futuro migliore è stato da molti giudicato offensivo e razzista.

Le scuse di Andrea Giambruno

Dopo un weekend di riflessione, Andrea Giambruno è tornato in video per fare marcia indietro.

“Durante la puntata di venerdì di Diario del giorno, dedicata al complesso fenomeno dell’immigrazione illegale, ho utilizzato un termine decisamente inappropriato“, ha detto il conduttore.

“Me ne scuso, con queste persone, con il pubblico e con l’azienda”, ha aggiunto.

“Durante una diretta si utilizzano migliaia di parole e può capitare a tutti, umanamente, di sbagliare, ma le accuse di razzismo sono lontane anni luce dalle mie idee e dalla mia storia”, ha concluso Giambruno.

Le gaffe di Giambruno

Non è la prima volta che il compagno di Giorgia Meloni finisce al centro di roventi polemiche per le sue esternazioni.

A fine agosto, nel commentare il caso dei presunti stupri di gruppo di Palermo, Giambruno ha invitato le ragazze a non ubriacarsi e a non accettare passaggi dagli sconosciuti.

Perché “poi rischi che il lupo lo trovi”, ha aggiunto.

Il conduttore è stato accusato di deresponsabilizzare gli stupratori e di fare victim blaming.

Sulle frasi del compagno, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto Caivano, la premier Giorgia Meloni è stata chiamata in causa dalla giornalista Claudia Fusani.

In una puntata di luglio Giambruno, interloquendo con Vittorio Feltri, ha detto: “Direttore, la notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà. Ma secondo gli ambientalisti la colpa è di noi cittadini che non ci curiamo dell’ambiente”.

Frasi che gli sono valse l’accusa di negazionismo climatico. Successivamente Giambruno ha dichiarato: “Nessuno può dire che ho negato il cambiamento climatico. La colpa dell’uomo? Non lo so: su questo la scienza è divisa e io ho invitato esperti che dicevano che è colpa nostra e altri che dicevano il contrario”.

Sempre a luglio Giambruno ha sparato a zero sul ministro tedesco della Sanità Karl Lauterbach secondo il quale ormai farebbe troppo caldo per venire in vacanza in Italia: “La Merkel sta qua, lui sta sempre qua, se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?”.

A fine giugno ha parlato dello “sparimento” della piccola Kata e qualche tempo prima ha lanciato una notizia sul boss di cosa nostra “Stefano” Messina Denaro.