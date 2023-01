Andrea Giambruno torna in tv e sbaglia il nome di Matteo Messina Denaro: bufera sul compagno di Giorgia Meloni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

“Stefano Messina Denaro“. Il ritorno in tv di Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, è avvenuto tra le polemiche. Il giornalista, che lunedì 16 gennaio ha condotto ‘Diario del giorno’, lo speciale del Tg4 dedicato all’arresto di Matteo Messina Denaro, ha sbagliato per due volte il nome dell’ex super latitante, sfuggito alla giustizia per 30 anni. Sui social non sono mancate le polemiche per l’errore.

Cosa ha detto Andrea Giambruno

Ma cosa ha detto Andrea Giambruno?

Nell’incipit dello speciale su Messina Denaro, il giornalista ha esordito così: “Oggi è una giornata storica per il Paese, giornata sicuramente che ricorderemo a lungo. Perché oggi, 16 gennaio, dopo 30 anni di latitanza, lo Stato ha vinto contro la mafia”.

Fonte foto: IPA Andrea Giambruno insieme alla compagna, la premier Giorgia Meloni, alla ‘Prima’ al Teatro Alla Scala di Milano, il 7 dicembre 2022

Poi, l’errore: “Dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato Stefano Messina Denaro“. In realtà, il boss si chiama Matteo Messina Denaro.

Uno sbaglio che viene commesso pochissimi secondi dopo: “Un evento che tutti quanti ricorderemo: Stefano Messina Denaro, il capo dei capi, il capo di Cosa Nostra. E allora abbiamo deciso, tutti quanti noi di, partire con questa foto di due grandi servitori della patria”. E alle sue spalle campeggia la storica immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La polemica su Twitter

Tanti utenti, su Twitter, hanno rilanciato il video con l’errore.

“Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ritorna alla conduzione di Tg4 ‘Diario del giorno’ quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, che lui chiama più volte Stefano“, scrive uno di loro.

E ancora: “Sanno tutti che il nome di Messina Denaro è Matteo...”.

Infine: “‘Diario del giorno’ condotto da, guarda caso oggi, Andrea Giambruno…”, facendo riferimento alla relazione con la premier, Giorgia Meloni.

Perché Andrea Giambruno era sparito dalla tv

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni stanno insieme da sette anni e hanno una figlia di 6 anni e mezzo: tutti e tre vivono a Roma.

Il compagno della premier è un giornalista di Mediaset dal 2009, ha lavorato a ‘Quinta Colonna’, ‘Matrix’, ‘Mattino 5‘, ‘Stasera Italia’ e ‘Studio Aperto’.

Dopo la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre scorso, però, il giornalista aveva deciso di lasciare la conduzione – in accordo con l’azienda – iniziando a lavorare ‘dietro le quinte’ come autore e redattore.

Per raccontare l’arresto di Matteo Messina Denaro, però, ha scelto di tornare in video, conducendo la trasmissione ‘Diario del giorno’ del Tg4.