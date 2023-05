32enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in zona Boccadifalco, a Palermo: l'agguato fuori dal portone di casa

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Spari questa mattina a Palermo, in zona Boccadifalco. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima è un uomo di 32 anni ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco fuori casa sua. In una lettera, sarebbe già stato reso chiaro agli inquirenti il movente e il possibile sospettato.

La vittima è il 32enne Aleandro Guadagna

Come riportato dalle fonti locali, tutto è avvenuto nelle prime ore di mercoledì 10 maggio 2023 nel palermitano. Il 32enne Aleandro Guadagna stava uscendo dal portone di casa sua, in via Mulino 32, quando è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

È stato trovato senza vita in una pozza di sangue dai sanitari del 118, che non hanno potuto fare niente per salvarlo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è stato ucciso il 32enne, poco fuori Palermo

La zona è stata transennata e sono iniziate le attività di indagine, che a quanto pare hanno già preso una piega decisiva.

Una lettera chiarirebbe il movente dell’omicidio

Al momento gli investigatori sono già sulle tracce dell’assassino, la cui identità potrebbe non essere misteriosa. Viene riferito infatti che dietro all’omicidio del 32enne di Palermo ci sarebbero liti per motivi economici e affitti non pagati.

A indicarlo sarebbe anche una lettera trovata a casa dell’uomo che i familiari di Aleandro Guadagna, gli stessi che hanno chiamato i soccorsi dopo l’agguato, hanno indicato come possibile assassino proprio per via di quei litigi.

Le autorità non lo hanno trovato in casa, ma in una nota lasciata ai suoi familiari questa mattina avrebbe riferito loro che stava andando a risolvere la questione degli affitti non pagati con il suo inquilino.

Nuovo grave caso di cronaca nera nel palermitano

L’uccisione di Guadagna non è l’unico drammatico fatto di cronaca avvenuto a Palermo in questi giorni. Il 6 maggio 2023 una donna ha accoltellato il figlio al culmine di una lite familiare.

È successo in un appartamento di via Filippo Paladini, nel quartiere popolare Cep (acronimo di Centro Espansione Periferica). I militari hanno trovato il 34enne con una ferita all’addome, la madre era sul pianerottolo in stato di choc.

Lei è stata denunciata per tentato omicidio: secondo le prime ricostruzioni, le liti tra madre e figlio erano molto frequenti. Tre anni fa l’uomo era stato anche arrestato per maltrattamenti in famiglia.