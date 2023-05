Donna accoltella il figlio a Palermo al culmine di una lite: arrestata con l'accusa di tentato omicidio

Una donna ha accoltellato il figlio a Palermo, nel quartiere San Giovanni Apostolo, al culmine dell’ennesima e violenta lite familiare. La mamma è stata arrestata, il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso e operato d’urgenza.

Madre accoltella il figlio a Palermo

Il fatto è avvenuto attorno alle 8:00 di sabato 6 maggio. Teatro del dramma un appartamento di via Filippo Paladini nel quartiere popolare conosciuto anche come Cep (acronimo di Centro Espansione Periferica).

La polizia è giunta sul luogo perché le urla hanno spaventato i vicini di casa, i quali hanno chiamato il 112. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il figlio 34enne con una ferita di coltello all’addome.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso il luogo del fatto: un appartamento al civico 6 di via Filippo Paladini a Palermo.

Donna denunciata per tentato omicidio

La madre 62enne si trovava sul pianerottolo di casa in evidente stato di choc. La donna avrebbe immediatamente confessato le sue responsabilità.

L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata sequestrata dalla polizia scientifica.

Il ragazzo è stato stabilizzato dagli operatori sanitari e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La madre è stata arrestata per tentato omicidio.

Forse il movente sono maltrattamenti in famiglia

Secondo quanto scrive il ‘Giornale di Sicilia’, madre e figlio litigavano spesso e tre anni fa il giovane era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Le indagini proseguono per meglio definire i contorni della vicenda.

Genitori che accoltellano i figli

Sono pochi i casi in cui un genitore accoltella un figlio. Nella cronaca recente si ricorda il caso avvenuto nel dicembre del 2022 a Trentola Ducenta, nel Casertano.

In quell’occasione una madre 56enne è stata denunciata a piede libero per aver colpito con un fendente al torace il figlio tossicodipendente di 32 anni.

E a Roma, nel dicembre del 2020, un uomo di 75 anni ha pugnalato al petto i due figli di 25 e 26 anni.

Entrambi sono stati ricoverati in gravissime condizioni in terapia intensiva. In questo caso la lite familiare è scoppiata per il volume troppo alto della TV.