Killer dell'omicidio di Torremaggiore svela perché non ha ucciso la moglie: come si è salvato il figlio

Torremaggiore, nel Foggiano, è ancora sotto choc per l’efferato duplice omicidio avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023. Il 45enne albanese Taulant Malaj dopo aver ucciso la figlia 16enne Gessica e l’amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis, ha confessato e nel video girato col cellulare prima di essere arrestato ha svelato perché ha soltanto ferito e non ucciso la moglie.

Killer di Torremaggiore confessa

Taulant Malaj, panettiere, è stato fermato dalle forze dell’ordine con ancora in mano l’arma del delitto dopo la segnalazione lanciata dal 118, chiamato dalla moglie Tefta, al 112. Giunti sul posto, i militari hanno arrestato il 45enne albanese che è stato condotto in questura.

Nelle ore successive all’omicidio l’uomo ha confessato il gesto, frutto di una folle gelosia scaturita dopo aver appreso che la moglie aveva una relazione con il 51enne De Santis. Noto pasticcere della zona, De Santis è stato il primo a trovare la morte nell’ira del killer albanese che ha poi inferto fendenti fatali alla figlia Gessica che si era messa come scudo tra lui e la mamma.

“Ho scoperto le chat tra mia moglie e De Santis, lei mi ha confessato la relazione” avrebbe detto Taulant al pm, spiegando di volersi già separare dalla donna. Poi il racconto dell’omicidio, con il 45enne che avrebbe aspettato che il pasticcere rincasasse dal bar. Appena l’uomo è entrato nel portone lo ha accoltellato a morte.

Perché non ha ucciso la moglie

Subito dopo aver ucciso De Santis, Malaj si è recato in casa dove ha ferito a morte la figlia Gessica mentre cercava di fare scudo alla mamma. La donna, ferita, è sopravvissuta, ma il 45enne in un video dopo l’omicidio avrebbe svelato il suo piano.

“Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me” avrebbe detto nel video choc alla moglie dopo aver ripreso il corpo senza vita di De Santis e quello agonizzante della figlia. L’uomo, voltandosi verso la moglie, ha anche detto di voler uccidere “anche l’altro figlio”.

Intanto la moglie si trova ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono stazionarie. La 39enne, raggiunta da sei coltellate all’addome, non sarebbe in pericolo di vita.

Come si è salvato il figlio di 5 anni

L’altro figlio citato da Taulant Malaj è il fratellino di 5 anni di Gessica, sopravvissuto per caso alla strage di via Togliatti a Torremaggiore. Il piccolo, secondo quanto emerso, era in casa ed è riuscito a sfuggire alla furia omicida del papà.

Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, il piccolo è riuscito a nascondersi dietro il divano e il papà 45enne non sarebbe riuscito a trovarlo per concludere il piano detto alla moglie poco prima.

La smentita del fratello del pasticcere

Intanto emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio di Torremaggiore. A parlare ai microfoni dell’Ansa è stato Gianluca De Santis, fratello della vittima Massimo, che ha smentito seccamente la relazione tra il fratello 51enne e la moglie di Taulant Malaj.

“Non c’era niente di niente, mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola” le parole del fratello della vittima.