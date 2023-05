Omicidio durante una rissa ad Alano di Piave in provincia di Belluno: uomo accoltellato a morte in un bar

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite in un bar di Alano di Piave, in provincia di Belluno. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un cittadino italiano di mezza età, colpito al petto al culmine di una violenta colluttazione avvenuta nella tarda serata di sabato 6 maggio, in un locale vicino alla stazione ferroviaria della frazione di Fener. Lo riporta ‘Repubblica’.

Le indagini dei carabinieri

I soccorsi sono scattati attorno alla mezzanotte quando gli operatori sanitari hanno risposto alla chiamata al 118, con l’intervento anche di un elicottero da Treviso. Il personale medico non ha però potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La posizione rispetto a Belluno del comune di Alano di Piave dove è avvenuto l’omicidio

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno circoscritto la scena del crimine e portato alcune persone in caserma per interrogarle, con il coordinamento dei comandanti delle stazioni di Quero Vas e di Feltre. Il bar è stato sottoposto ai rilievi del reparto operativo e della scientifica dei militari dell’Arma.

Tra le persone ascoltate dai militari dell’Arma ci sarebbe anche un giovane, che sarebbe risultato molto agitato quando nella notte è stato portato in caserma, e il titolare del bar Kangur, che potrebbe essere stato testimone di quello che è successo e rivelare importati informazioni sull’identità dell’assassino.

Si cerca l’arma del delitto

Sul luogo del delitto anche il magistrato di turno, Alberto Primavera, e il medico legale, Antonello Cirnelli di Portogruaro, al quale dovrebbe essere affidato il compito di effettuare l’autopsia sul corpo della vittima.

L’arma del delitto al momento non sarebbe stata ritrovata. Anche i Vigili del fuoco stanno contribuendo alla ricerca del coltello con il quale sarebbe stata colpita la vittima, illuminando a giorno tutta l’area nei pressi del bar.

Gli ultimi accoltellamenti

due fendenti, uno alla schiena e uno alla parte sinistra del costato, nei pressi della stazione della metro di Toledo. In questo caso non si è trattato di ferite letali. Tra gli ultimi episodi di accoltellamento in seguito a una rissa, un uomo è stato colpito a Napoli con almeno, uno alla schiena e uno alla parte sinistra del costato, nei pressi della stazione della metro di Toledo. In questo caso non si è trattato di ferite letali.

A morire sotto i colpi di un coltello invece un uomo di 45 anni a Oleggio , in provincia di Novara, nel tentativo di difendere la figlia dalle molestie di un conoscente.