Duplice omicidio a Torremaggiore vicino Foggia: uccide la figlia 16enne e un uomo e ferisce la moglie

Un uomo di 51 anni e una ragazza di 16 anni sono stati uccisi con alcune coltellate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio a Torremaggiore, nella provincia di Foggia.

Cosa è successo a Torremaggiore

Il presunto assassino, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è il padre della sedicenne. Si tratta di un 45enne albanese, di professione panettiere, che è stato già fermato dai Carabinieri.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata accoltellata dopo essere intervenuta per difendere la madre da un tentativo di aggressione da parte del padre. La donna è rimasta gravemente ferita.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il duplice omicidio è avvenuto a Torremaggiore, nella provincia di Foggia, attorno alle 2 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

La causa del delitto

Stando ai primi accertamenti, il movente del delitto sarebbe legato a una presunta relazione tra il 51enne ucciso e la moglie dell’uomo.

La vittima di 51 anni sarebbe stata accoltellata sulle scale dello stabile in cui si trovava. Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l’intento di uccidere la moglie ma la ragazza è intervenuta per difendere sua madre, finendo però per essere uccisa. ed è stata uccisa. La moglie dell’uomo è riuscita a scappare e a chiamare i Carabinieri.

L’arresto dell’uomo

Quando i militari sono arrivati sul luogo del delitto hanno bloccato il 45enne che, stando a quanto riferito dagli investigatori, vagava nella zona alla ricerca dell’altro figlio di 5 anni. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata recuperata.

Come sta la moglie dell’uomo arrestato

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, la moglie dell’uomo arrestato, in seguito alle ferite riportate, è stata ricoverata all’ospedale di Foggia. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. La figlia avrebbe fatto da “scudo” durante l’aggressione alla madre.

L’uomo rimasto ucciso è un 51enne, titolare di due bar molto noti a Torremaggiore.