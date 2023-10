Voci su J-Ax sostituto di Fedez come giudice di X Factor, il rapper sbotta su Instagram: "Ci penso io"

J-Ax sarà il sostituto di Fedez sul tavolo dei giudici di X Factor? No, ma fino alla tarda serata di martedì 5 ottobre più fonti hanno rumoreggiato sull’argomento spingendo Alessandro Aleotti – questo il nome del frontman degli Articolo 31 – a intervenire personalmente con una smentita. Voci, queste, sicuramente giustificate dal ricovero di Federico Lucia a seguito delle ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna, ma anche dall’amicizia che lo lega a J-Ax.

J-Ax sostituisce Fedez a X Factor? La smentita

Ricordiamo che Fedez ha fatto spaventare i suoi follower, i suoi familiari e i suoi colleghi con il silenzio improvviso sui social e l’inattesa notizia del ricovero a seguito di un’emorragia interna.

Federico Lucia, anche quest’anno, è impegnato su Sky per la nuova stagione di X Factor accanto a Morgan, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. I live partiranno il 26 ottobre e il suo ricovero, almeno sui social, fa dubitare circa la sua presenza.

Fonte foto: ANSA J-Ax sarà il sostituto di Fedez a X Factor? Alessandro Aleotti commenta i rumor sui social: “Non so chi metta queste voci in giro”

In una storia pubblicata su Instagram J-Ax commenta i rumor con queste poche parole: “Io non so chi mette in giro ‘ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io”.

Quindi: “Non sostituisco Fedez a X Factor. Rimettiti presto Fede”.

Come sta Fedez: le ultime notizie

A dare le ultime notizie ai fan e ai media è stata la moglie Chiara Ferragni, intercettata dai giornalisti all’esterno del Fatebenefratelli.

“Sta meglio, grazie”, ha detto l’influencer in pochissime parole per rompere il silenzio. A causa del ricovero del marito, Chiara Ferragni si è precipitata a Milano da Parigi, dove si trovava per lavoro.

Secondo le ultime notizie, tuttavia, Fedez avrebbe lasciato l’ospedale nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre dopo i primi rumor sulle dimissioni arrivati dalla mattina da parte dell’agenzia ‘LaPresse’.

Per il momento, tuttavia, Fedez non ha ancora ripreso a comunicare con i suoi follower dai suoi canali social.

Il caso Belve

Durante il ricovero di Fedez al Fatebenefratelli è scoppiato il caso ‘Belve’.

Il rapper, infatti, avrebbe dovuto partecipare al format condotto da Francesca Fagnani ma la Rai ha imposto uno stop che la stessa giornalista non ha condiviso. Sui social, infatti, la Fagnani ha commentato: “Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna“.

In un primo momento si ipotizzava che la mancata partecipazione di Federico Lucia a ‘Belve’ fosse dovuta al cachet ma Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha spento le voci infondate in un’intervista a ‘Corriere della sera’.

Le sue parole: “La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”.