Chiara Ferragni rientra da Parigi perché Fedez è in ospedale: il rapper è ricoverato per alcuni accertamenti

Fedez ricoverato in ospedale. Il rapper, che ha sofferto di tumore al pancreas, starebbe eseguendo alcuni accertamenti. La moglie Chiara Ferragni è rientrata all’improvviso da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week.

I primi indizi e il rientro di Chiara Ferragni

Nella giornata di giovedì Chiara Ferragni ha annunciato sui social di dover rientrare improvvisamente a Milano a causa di un’emergenza. L’influencer si trovava a Parigi in occasione della Fashion Week e ha preso un aereo in compagnia dell’amica Chiara Biasi.

In molti appena la notizia è stata diffusa hanno temuto per la salute del marito, il rapper Fedez, che ha sofferto negli scorsi anni per un tumore al pancreas.

Sospetti resi più concreti dalle parole di Davide Marra, conduttore di Muschio Selvaggio insieme a Fedez, che in una live sul sito di straming Twitch ha invitato i propri follower a “mandare un abbraccio a Federico”, senza aggiungere particolari.

Che malattia ha Fedez

Nel 2022 Fedez e Chiara Ferragni avevano reso noto sui social che il rapper era malato. Il quadro clinico, serio ma non grave, ha costretto i due a optare per una complessa operazione chirurgica.

Nei mesi successivi la coppia ha reso nota la natura della patologia: un tumore al pancreas di tipo neuroendocrino, asportato in parte dopo un intervento durato sei ore.

Si tratta di una malattia molto rara, che colpisce 5 persone ogni 100.000, meno aggressivo di altre neoplasie simili e che reagisce normalmente piuttosto bene alle terapie, permettendo alle persone affette un’aspettativa di vita relativamente alta.

Negli scorsi mesi Fedez aveva però sofferto anche di problemi legati ad alcuni psicofarmaci che assumeva a uso terapeutico, ma che avevano causato gravi effetti collaterali.

Il ricovero in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì è arrivata la notizia che Fedez è stato effettivamente ricoverato in ospedale. Lo riporta il sito del quotidiano ‘Il Corriere della Ser’a, che sottolinea anche che il rapper si sarebbe sottoposto ad alcuni accertamenti.

Per il momento la coppia, solitamente molto attiva sui social, rimane però in silenzio su quanto stia accadendo. Proprio il prolungato silenzio online di Fedez era stato motivo di preoccupazione tra i fan nelle ore prima che la notizia del ricovero fosse resa pubblica.