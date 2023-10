L'ad Rai Roberto Sergio sul caso Fedez-Belve: la sua esclusione non dipende dal compenso, spiegato il motivo

Proprio nei giorni in cui il cantante è ricoverato in ospedale per sanguinamenti dovuti ad alcune ulcere, è esploso un nuovo “caso Fedez” in Rai. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha fatto chiarezza sull’esclusione del cantante dalla lista degli ospiti della trasmissione di Rai2 ‘Belve’.

La spiegazione sul no a Fedez a Belve

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’ad della Rai Roberto Sergio ha detto: “Io auguro a Fedez una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre 10 giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero”.

Poi ha spiegato così il motivo della decisione: “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”.

Fonte foto: ANSA L’ad della Rai Roberto Sergio.

Il commento della conduttrice Francesca Fagnani

Su Instagram, nei giorni scorsi, la conduttrice di ‘Belve’ Francesca Fagnani aveva commentato il no della Rai alla partecipazione di Fedez alla sua trasmissione.

Le sue parole: “Non condivido stop a Fedez. Ma l’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così“.

Come sta Fedez

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano dopo che, nella giornata di domenica, si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per un’endocoscopia e che avrebbe resa necessaria anche una nuova emotrasfusione.

Fedez era arrivato in ospedale giovedì scorso: il cantante ha avuto un’emorragia interna causata da due ulcere. Il cantante, nei giorni scorsi, aveva scritto su Instagram: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.