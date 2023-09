Speciale Sanremo in The Ferragnez svela lite tra Chiara Ferragni e Fedez: cos'è successo davvero al Festival

Probabilmente lo Speciale Sanremo di ‘The Ferragnez‘ è stata tra le novità più attese del 2023, un hype che per certi aspetti – stando a quanto emerso dai social – ha battuto quello per lo stesso Festival che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo nel febbraio 2023. Il retroscena, come ben si sa, era ancora in attesa di essere svelato. Dal 14 settembre i segreti di Chiara Ferragni e Fedez dopo il siparietto del rapper con Rosa Chemical non sono più tali.

The Ferragnez Speciale Sanremo, la lite tra Chiara Ferragni e Fedez

In parte i rumor sui dissapori tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio in diretta mondiale tra Federico Lucia e Rosa Chemical erano fondati: la coppia più cliccata dei social ha litigato proprio nel corso della serata finale della kermesse.

A rivelarlo sono i diretti interessati proprio nell’episodio disponibile dal 14 settembre sulla piattaforma streaming Prime Video di Amazon.

Fonte foto: ANSA Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo ha scatenato la lite tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni, come emerge in The Ferragnez

Diciamo “in parte” perché secondo i primi rumor la Ferragni e Fedez avrebbero litigato per un moto di gelosia da parte di Chiara nei confronti del marito dopo il bacio goliardico sul palco dell’Ariston.

In realtà, Chiara Ferragni è rimasta delusa dall’accaduto in quanto il marito non sarebbe stato in grado di essere presente in un momento così importante per la carriera dell’influencer: la co-conduzione al Festival.

Tutti hanno visto quella sequenza in cui, dopo il siparietto e durante lo stacco pubblicitario, Fedez è salito sul palco con le braccia aperte come per comunicare una certa mortificazione. Con ‘The Ferragnez’ si rompe il silenzio su ciò che si sono detti. “Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io”, dice Fedez. Chiara Ferragni risponde: “Meno male che non dovevi fare niente”.

Il resto si è consumato nei camerini, dove Chiara Ferragni commenta: “Non lo possiamo portare da nessuna parte”. Fedez la raggiunge e la moglie gli chiede: “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento”. “Voglio solo andare via“, risponde Fedez.

Dal racconto presente in ‘The Ferragnez’, Chiara Ferragni è risultata stizzita non tanto per un bacio scherzoso tra due colleghi, quanto per l’evidente eco mediatica che l’atto avrebbe fatto risuonare. Così, in effetti è stato.

Inoltre, Chiara Ferragni avrebbe voluto evitare scandali per mantenere la concentrazione su ciò per cui era stata chiamata, ma il siparietto tra il marito e Rosa Chemical ha reso vana la sua speranza.

Lo sfogo di Chiara Ferragni

Nello speciale di ‘The Ferragnez’ del 14 settembre Chiara Ferragni ragiona a mente sgombra sull’accaduto.

Le sue parole: “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me”.

Quindi: “Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto. Mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura“.

Infine: “Sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer“.

Parole che i due si scambiano faccia a faccia, con Fedez che scoppia a piangere ricordando alla moglie il tragico periodo del tumore che lo ha provato psicologicamente.

Il pensiero di Fedez sui social

Dopo le prime battute di stampa pubblicate contestualmente all’uscita dello Speciale Sanremo di ‘The Ferragnez’, Fedez ha affidato alle storie Instagram la sua riflessione su quei giorni pieni di tensione e distanza.

Oggi i Ferragnez ci hanno messo una pietra sopra, ma i commenti alla puntata online dal 14 settembre hanno spinto il rapper a ribadire la sua posizione.

Le sue parole: “Avrei dovuto supportare Chiara come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero”.

Infine, la presa di coscienza: “Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.