Fedez all'ospedale per un'emorragia interna da due ulcere, il primo messaggio sui social dopo il ricovero

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

I fan col fiato sospeso, Chiara Ferragni costretta a rientrare d’urgenza da Parigi per raggiungere Milano: Fedez nel primo pomeriggio di venerdì 26 settembre è stato trasportato all’ospedale, ma dai primi lanci di stampa non è stato possibile apprendere le motivazioni. Ora il rapper e imprenditore ha rotto il silenzio e ha pubblicato una storia su Instagram per rassicurare i fan e i follower.

Fedez all’ospedale con un’emorragia interna: come sta

Fedez ha rotto il silenzio nell’ultima ora postando un breve messaggio per i fan sulle storie Instagram.

Dopo la notizia del ricovero improvviso, i follower sono rimasti in febbrile attesa di aggiornamenti dal diretto interessato.

Fonte foto: ANSA Fedez è stato trasportato d’urgenza all’ospedale per un’emorragia interna causata da due ulcere, sui social rassicura i fan

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”, esordisce Fedez nella nota pubblicata su Instagram.

Poi la notizia: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio“.

Infine Federico Lucia ringrazia il personale: “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.

Il ritorno tempestivo di Chiara Ferragni da Parigi

L’allarme, in effetti, aleggia da diversi giorni sui social del rapper di ‘Tutto il contrario’: quando Federico Lucia non pubblica contenuti né storie i follower si preoccupano, e già in passato Fedez si è tenuto lontano da Instagram quando ha dovuto affrontare periodi di grande sofferenza.

La preoccupazione è aumentata quando Chiara Ferragni, a Parigi per lavoro, sui social ha lasciato intendere di essere di rientro prima del previsto a causa di un’emergenza.

Ad alimentare i sospetti è stato proprio il silenzio di Fedez, che negli ultimi giorni ha postato continui aggiornamenti sul progetto commerciale con Lazza e sul suo nuovo podcast.

Recentemente, inoltre, i Ferragnez sono ritornati sotto i riflettori del gossip per lo speciale Sanremo di ‘The Ferragnez’.

Come sta Fedez?

Per il momento non è dato conoscere l’origine delle ulcere che hanno colpito il rapper e influencer e che lo hanno costretto al ricovero immediato.

I fan, negli ultimi anni, hanno seguito da vicino il percorso del rapper che ha affrontato un difficile intervento per un tumore al pancreas e i problemi psicologici del post-Sanremo.

Oggi, secondo l’ultima nota postata su Instagram, Fedez sta meglio grazie alle trasfusioni e alla prontezza dei medici.