Morgan tra i giudici di X Factor 2023: il ritorno 9 anni dopo nel cast insieme a Fedez, Ambra e Dargen D'Amico

La squadra di X Factor è pronta a partire con l’edizione 2023 tra conferme e uno storico ritorno: la sorpresa della nuova stagione del talent show in arrivo a settembre su Sky e Now si chiama Morgan. Dopo nove anni di assenza il cantautore riprenderà posto al tavolo nel quale è stato seduto per ben sette anni, dal 2008 al 2014. Con lui ci saranno gli altri giudici del 2022, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, e la conferma di Francesca Michielin alla conduzione.

Il ritorno di Morgan

Morgan, al secolo Marco Castoldi, si può considerare tra i fuoriclasse del programma in quanto giudice che ha vinto più edizioni, cinque, tra tutte le stagioni mai trasmesse al mondo di X Factor.

Fonte foto: ANSA Morgan nell’edizioni del 2014 di X Factor

Il cantautore milanese aveva già commentato le indiscrezioni circolate circa un mese fa su un suo ritorno in giuria, paragonandosi al noto personaggio di mister Wolf del film ‘Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino: “Io sono come mister Wolf per la televisione, risolvo i problemi. Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto” aveva detto senza smentire la possibilità.

“In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’alza share, mi chiamano nei programmi che stanno morendo”.

“Deciderò in questi giorni”, aveva spiegato Morgan confessando: “Se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi”.

Il cast ufficiale dei giudici di X Factor 2023

Il veterano del talent show prenderà dunque il posto Rkomi nella formazione ufficiale che vede schierati dalla scorsa edizione Fedez arrivato alla sua settima stagione, Ambra Angiolini, reduce dall’esibizione di ‘T’Appartengo’ nella finale dello scorso dicembre e dalla conduzione di successo del concerto del primo maggio con il quale ha stabilito un nuovo record di ascolti, e Dargen D’Amico, ritenuto da più parti uno degli esponenti più eclettici della scena cantautorale contemporanea.

Le audizioni

Le audizioni di X Factor partiranno da domenica 11 giugno all’Allianz Cloud di Milano, con la prima fase di casting che vede impegnata la giuria del talent show.

In attesa della messa in onda, le registrazioni delle Audition avverranno l’11, 12, 18 e 19 giugno, alla presenza del pubblico.