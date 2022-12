X Factor, vincono la finale i Santi Francesi. Fedez rivela di aver "fumato una canna" con alcuni concorrenti

Mi occupo principalmente di politica, cronaca, economia e spettacolo. Ho lavorato a lungo come redattrice per diversi quotidiani locali, per poi passare a riviste e siti di informazione nazionali. Ho maturato esperienze in agenzie di comunicazione, uffici stampa e ho organizzato eventi culturali. Sono appassionata di musica e di calcio.

L’attesissima finale di X Factor 2022 si è conclusa con la vittoria dei Santi Francesi. Ma il vero protagonista della serata è stato Fedez. Il giudice del talent show di Sky ha portato scompiglio al Forum di Assago, bevendo vodka con Rkomi e facendo una confessione che ha spiazzato pubblico e colleghi.

La rivelazione di Fedez

Dopo essersi esibito sul palco del Forum di Assago, senza tatuaggi e con cicatrice post intervento in mostra, Fedez si è lasciato andare a una serie di battute e siparietti che hanno sorpreso non solo il pubblico della finale di X Factor 2022, ma anche il mondo dei social.

Il rapper, poco dopo aver presentato il suo nuovo singolo, ‘Crisi di Stato’, ha assistito alla performance dei Tropea. Quando è arrivato il momento di giudicare l’esibizione della band, Fedez ha sganciato la bomba: “Io mi sento parte dei Tropea, mia moglie e mia madre mi uccideranno. Una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme“.

Fonte foto: ANSA Fedez durante la finale di X Factor 2022

Ma per tutta la durata dello show, il 33enne, marito di Chiara Ferragni, è apparso “alticcio”, come hanno sottolineato numerosi utenti di Instagram e Twitter.

Sul tavolo dei giudici, infatti, al posto dell’acqua c’era della vodka lemon. “È buonissima”, ha commentato Fedez, bevendo in diretta sul suo profilo Instagram, abbracciato al collega e amico Rkomi.

Chi ha vinto X Factor

I Santi Francesi, duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese (del team di Rkomi), hanno vinto l’edizione 2022 di X Factor. Il loro successo era nell’aria e ha messo tutti d’accordo.

Hanno alle spalle anni di gavetta, tra album pubblicati, concerti in giro per l’Italia e la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Insomma, troppo esperti e carismatici per gli altri concorrenti in gara.

La classifica finale

Al secondo posto si è piazzata Beatrice Quinta, la cantante che ha stregato Rkomi, mentre sul terzo gradino del podio è salita Linda. Quarto posto per i Tropea.

X Factor dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione, sempre su Sky.

La conduttrice, Francesca Michielin, ha infatti annunciato l’apertura di nuovi casting per selezionare i futuri talenti della musica italiana. Insomma, nonostante le critiche ricevute (sui social piovono commenti negativi al format, ritenuto “noioso”), l’avventura di X Factor continua.

Al momento non è chiaro se sarà ancora la cantante vicentina a condurre la prossima edizione del programma: probabilmente dovremo attendere fino a maggio per l’ufficialità, come accaduto lo scorso anno per la stessa Francesca Michielin.