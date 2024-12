Teo Mammucari insulta Francesca Fagnani a Belve, bufera social: lo critica anche la sua ex

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha fatto molto discutere l’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari a Belve, interrotta in anticipo per volontà dell’intervistato, che ha lasciato lo studio in polemica con le domande e l’atteggiamento della conduttrice. L’intervista parziale è stata mandata in onda nella serata di martedì 10 dicembre. Subito dopo, sui social network sono spuntati molti commenti critici indirizzati a Teo Mammucari. Critiche sono arrivate anche dalla sua ex compagna Thais Wiggers.

Cosa è successo tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani a Belve

Nella serata di martedì 10 dicembre, a “Belve” è stata trasmessa integralmente l’intervista realizzata da Francesca Fagnani a Teo Mammuccari, che ha deciso di interrompere l’intervista stessa abbandonando, contrariato, lo studio.

Dopo alcune schermaglie dialettiche con la conduttrice, lasciando lo studio di “Belve”, Teo Mammuccari si è anche lasciato andare, per due volte, a un “Vaffa…“.

Fonte foto: IPA Un momento dell’acceso confronto tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani a “Belve”.

Il commento di Thais Wiggers all’intervista di Mammucari a Belve

Thais Souza Wiggers, modella brasiliana ed ex compagna di Teo Mammucari, ha pubblicato una Storia su Instagram nella serata di martedì 10 dicembre.

Senza citare Teo Mammucari, ma inserendo nella Storia l’immagine di una “belva”, Thais Wiggers ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade“.

Gli altri commenti social all’intervista di Mammucari

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato quanto mostrato a “Belve” nella serata di martedì 10 dicembre.

La cantante Noemi, grande amica della conduttrice Francesca Fagnani, ha scritto su X: “Incommentabile“.

Ironico il commento del rapper Frankie Hi-Nrg: “Mammuccari lo ha già detto che lavora e che é un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto, intendo…”.

Tra i “semplici” fan del programma, sono stati tanti i commenti di lode per la compostezza che la conduttrice ha mantenuto in risposta alla decisione di Teo Mammucari di abbandonare lo studio. In uno si legge: “Dopo questa intervista darei un Nobel per la calma alla Fagnani“. Un altro post recita: “Merita 92 minuti di applausi”.

La stessa Francesca Fagnani, nel suo consueto saluto social ai telespettatori al termine della messa in onda della puntata di “Belve”, stavolta ha scritto: “Grazie amici, stasera più che mai“.

Teo Mammucari e i vocali su Instagram poi cancellati

Nella serata di martedì 10 dicembre, dopo la messa in onda della sua intervista a “Belve”, Teo Mammucari ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni messaggi vocali di una conversazione avuta con la giornalista Francesca Fagnani prima dell’intervista. Poco dopo, però, lo stesso Mammucari ha deciso di cancellare il contenuto postato.

Nei vocali pubblicati è possibile ascoltare Francesca Fagnani dire a Teo Mammucari, con tono disteso: “Teo, scusa il disturbo, ti mando un messaggio. Ci ho pensato, siccome è un’edizione bella e tu sei giusto per ‘Belve’, vogliamo farla?”. ” Se ti va domattina ti faccio chiamare dalla produzione” si sente in un altro audio.

“Dolcissima, io la amo questa donna“, è stato il commento ironico di Teo Mammucari.