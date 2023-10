Chiara Ferragni parla di Fedez fuori dall'ospedale: come sta il rapper, il messaggio ai fan della coppia

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Dopo giorni di attesa, Chiara Ferragni rompe il suo silenzio social, ringraziando tramite un post pubblicato sul suo account X (ex Twitter), con il quale ringrazia tutti i follower che con i loro messaggi hanno espresso solidarietà in seguito al ricovero di Fedez, dopo le due operazioni a cui è stato sottoposto d’urgenza.

Il messaggio di Chiara Ferragni

“Vi leggo e vi sono grata”. Poche parole, sufficienti però per esprimere la propria riconoscenza per tutti quei fan e follower che nei giorni scorsi hanno avuto un pensiero per Chiara Ferragni e il marito Fedez, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Il post, accompagnato da due cuori rossi e un’emoticon con le mani giunte, è arrivato dopo diversi giorni di silenzio social della nota imprenditrice e fashion inflluencer originaria di Cremona.

Vi leggo e vi sono grata 💖🙏🏻💖 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

Un periodo difficile per una delle coppie più famose d’Italia, dopo che lo scorso 2 ottobre il rapper milanese era stato nuovamente operato in seguito a una emorragia interna.

Le operazioni di Fedez

Dopo l’operazione del marzo 2022, durante la quale a Fedez venne rimosso un tumore al pancreas, l’artista è dovuto tornare più volte in ospedale.

Sia lo scorso maggio, quando per motivi “meramente estetici” il rapper si era fatto “riaprire una parte della cicatrice sulla pancia”, per renderla più “carina”, sia nei giorni passati.

Quest’ultima volta non si è però trattato di una decisione estetica, ma di una vera e propria urgenza che ha richiesta un’operazione immediata e due trasfusioni.

Il ricovero al Fatebenefratelli

In quest’ultimo caso infatti, come spiegato al Corriere della Sera dal dottor Massimo Falconi, il chirurgo che ha operato Fedez nel 2022, il rapper ha avuto un’ulcera anastomica, un evento relativamente raro che però “può capitare […] in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo suturato”.

A Fedez venne infatti “asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante”. E ora, due ulceri intestinali lo hanno costretto a degli interventi d’urgenza con trasfusioni.

Il rapper però, al secolo Federico Leonardo Lucia, dovrebbe essere in via di ripresa, con le sue condizioni che sono stabili e sotto controllo, come testimoniato anche dalle visite ricevute nei giorni scorsi dalla moglie e dai propri genitori. Proprio Chiara Ferragni, intercettata dai giornalisti all’uscita dall’ospedale, si è lasciata andare ad un breve ma positivo commento sulle condizioni di salute del marito: “Sta meglio, grazie”.