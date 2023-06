Violento nubifragio a Tolentino vicino Macerata con una famiglia evacuata: è il secondo in due giorni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno un violento temporale ha colpito l’intero territorio del comune di Tolentino, nel Maceratese, causando allagamenti e disagi. La tempesta intensa ha seguito un’improvvisa pioggia torrenziale, con strade, edifici e garage rapidamente sommersi dall’acqua. Un bilancio complicato a cui si aggiunge anche l’evacuazione di una famiglia in via precauzionale.

Pioggia torrenziale improvvisa

L’improvviso nubifragio a Tolentino ha provocato ingenti danni e creato problemi alla circolazione stradale, con tante automobili bloccate e traffico in tilt.

Nel comune di Tolentino si sono verificati disagi nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in varie zone rurali.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si è abbattuto il nubifragio mercoledì 7 giugno

Una famiglia evacuata

La situazione più delicata si è verificata in via delle Conce, dove una casa è stata allagata e numerosi scantinati sono stati invasi dall’acqua, in vari quartieri.

Per una famiglia residente in zona è stata necessaria l’evacuazione, in via precauzionale. Fortunatamente, per loro è stata trovata una sistemazione notturna in un albergo.

I fossi straripati e la frana

Numerosi sono stati gli straripamenti dei fossi che hanno riversato acqua e fango nelle aree residenziali. Problemi si sono verificati anche in via Portanova, a causa dell’accumulo di fanghiglia proveniente da un fosso in piena.

La forte pioggia ha provocato anche una frana sulla strada tra Tolentino e Santa Lucia, così come lungo il percorso verso San Giuseppe, dove un albero caduto ha interdetto il passaggio, e nella zona del cimitero.

Numerose strade sono state chiuse a causa dell’acqua e del fango, mettendo in difficoltà gli automobilisti. Vigili del fuoco, tecnici comunali e provinciali, aziende private e la Polizia locale sono impegnati a risolvere al più presto le criticità.

La bomba d’acqua nel Maceratese

Il maltempo continua ad abbattersi quindi sulle Marche, e in particolar modo nella provincia maceratese, dopo i recenti eventi estremi.

Solo pochi giorni fa, infatti, un potente temporale si era scatenato sullo stesso territorio, fra i Comuni di Macerata, Pollenza e lo stesso Tolentino.

A partire dal tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno, la tempesta di pioggia intensa aveva provocato l’allagamento di strade, garage e scantinati, oltre alla caduta di numerosi alberi. A seguito di questo evento atmosferico, il Comune di Macerata aveva invitato i cittadini a cercare riparo nei piani superiori degli edifici.

In Italia anche i tornado

E sulla penisola gli eventi estremi continuano a moltiplicarsi, portando i cittadini a fronteggiare anche dei tornado. Nella giornata di martedì 6 giugno sono stati documentati almeno due eventi del genere, uno in Emilia-Romagna, nella zona del Ferrarese, e l’altro in Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il tornado a Lagosanto, nel Ferrarese, è stato molto intenso, sollevando polvere e detriti nei dintorni del piccolo centro. Fortunatamente, non sono stati riportati danni significativi.