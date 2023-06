Video della bomba d'acqua e degli allagamenti nella provincia di Frosinone: auto galleggiano in concessionaria

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un’imponente bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio nell’area meridionale della provincia di Frosinone, coinvolgendo i territori di Arce, Roccasecca e Colfelice. Questo evento meteorologico eccezionale ha provocato l’allagamento di una vasta porzione di territorio adiacente alla strada Casilina, nel tratto che porta a Ceprano. Proprio qui, il concessionario automobilistico Terenzio Auto è stato completamente invaso dalle acque, che hanno iniziato a galleggiare.

Le auto galleggiano dopo l’allagamento

Lo spazio destinato all’esposizione delle vetture è stato completamente invaso dall’acqua piovana, con le auto in mostra hanno iniziato a galleggiare. Le vetture sono in seguito affondate sotto l’acqua mista a fango.

La bomba d’acqua ha colpito anche i dintorni della stazione ferroviaria di Colfelice, provocando allagamenti anche in diverse abitazioni nel paese. Problemi anche a Roccasecca, zona anch’essa colpita dalle inondazioni.

Fonte foto: Tuttocittà La zona nella provincia di Frosinone in cui si è abbattuta la bomba d’acqua mercoledì 31 maggio

Venti forti nella provincia nord

Nel frattempo, nel settore settentrionale della provincia, si sono verificate raffiche di vento e temporali nei comuni di Veroli, Boville Ernica, Strangolagalli, Arpino e Roccadarce, dove i danni sono stati più significativi.

Nella zona della provinciale 130, invece, si sono verificati smottamenti, ma fortunatamente la viabilità è stata ripristinata nel corso della serata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’evento sono al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Frosinone e Cassino, in collaborazione con la polizia locale. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, la circolazione sulla Casilina è stata interrotta per circa un’ora.

Nel corso della serata, la circolazione è tornata alla normalità e non si sono segnalate interruzioni sulla linea ferroviaria Roccasecca – Sora – Avezzano.

Continua il maltempo in Italia

Il maltempo non si decide ad abbandonare la penisola italiana, dopo un mese di maggio 2023 a dir poco tragico. Circa una settimana fa, il 24 maggio, una bomba d’acqua ha colpito Pavullo nel Frignano, località montana nella provincia di Modena, provocando l’esondazione di un canale.

In quella circostanza, una tempesta di grandine si è abbattuta sulla zona con proporzioni straordinarie, causando gravi danni al paese, allagando le strade con acqua e fango.

Nella giornata di mercoledì 31 maggio, invece, è stata la regione Sardegna ad essere bersagliata dalle perturbazioni estreme, con copiosi allagamenti soprattutto nella zona di Carbonia.