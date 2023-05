Maltempo in Emilia Romagna, bomba d'acqua a Pavullo in provincia di Modena: fiumi di fango nelle strade

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il maltempo non dà tregua all’Emilia Romagna. Una bomba d’acqua si è scaricata sul comune appenninico di Pavullo, in provincia di Modena, provocando l’esondazione di un canale. Le strade del paese si sono riempite di acqua e fango, rendendo intere vie impraticabili.

La bomba d’acqua di Pavullo

Attorno alle 14:40 una bomba d’acqua si è abbattuta sul comune di Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Un evento di proporzioni straordinarie che ha causato seri danni al paese, inondando di acqua e fango le strade.

Ad arrivare per prima è stata la grandine, che in queste ore sta spazzando il Nord Italia a causa di una goccia di freddo, un nucleo di aria instabile, proveniente dal Nord Europa e che stazionerà sulla Pianura Padana anche domani.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove si è verificata la bomba d’acqua

Subito però è arrivata anche la pioggia, che ha ingrossato i canali già provati dalle perturbazioni degli ultimi giorni, fino a causarne l’esondazione. Colate di acqua e fango hanno quindi invaso le strade del paese.

La situazione in Emilia Romagna

L’alluvione in Emilia Romagna non è ancora terminata, dopo le giornate difficili e le 15 vittime, l’ultima delle quali ritrovata soltanto oggi. Sono ancora 20.000 gli sfollati che devono rientrare nelle loro abitazioni, e alcuni comuni si trovano a far fronte a problemi ulteriori.

Nel paese di Conselice il fango dell’alluvione non è defluito, e si sta mischiando all’acqua delle fogne. Questo genera rischi sanitari, in particolare di infezioni batteriche, per tutta la popolazione.

A Casola Valsenio, piccolo borgo sull’Appennino, le frane hanno reso impossibile raggiungere l’abitato e il 20% del territorio è rimasto senza energia elettrica.

Il canale rompe gli argini: strade bloccate

A fare il maggior numero di danni durante la bomba d’acqua di Pavullo nel Frignano è stata l’esondazione del canale Cogorno, interrato sotto le strade del paese e collegato all’impianto fognario.

Così un’ondata di acqua e fango si è riversata non solo nelle strade del paese, ma anche sulla statale, rendendo la circolazione impossibile e causando danni alle abitazioni.

Al momento non risultano vittime. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti in aiuto della popolazione con tutti gli uomini a disposizione.