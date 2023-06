Un tornado a Lagosanto vicino Ferrara e uno a Minervino Murge in Puglia: il maltempo continua a colpire

Sono almeno due i tornado documentati in Italia nella giornata di martedì 6 giugno: uno si è registrato in Emilia-Romagna, nel Ferrarese. L’altro in Puglia in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Tornado a Lagosanto (Ferrara)

Un fortissimo vortice di vento ha sollevato polvere e detriti nei pressi di Lagosanto, comune italiano di meno di 5mila abitanti del Ferrarese.

Il mulinello è stato violento, ma è durato relativamente poco. Il tornado di Lagosanto è il risultato di una intensa perturbazione che ha interessato le coste della provincia di Ferrara poco prima delle 14:00.

Non si sono registrati danni di rilievo. Registrato anche un principio di tromba d’aria a Francolino, frazione di Ferrara, attorno alle 15:00.

Intanto per la giornata di mercoledì 7 giugno la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato allerta gialla per temporali, criticità idraulica ed idrogeologica.

Interessato da allerta gialla quasi tutto il territorio regionale, tranne la punta nord-orientale (costa ferrarese e pianura ferrarese).

Per approfondire si rimanda all’allerta della protezione civile emiliana.

Tornado a Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)

E nella stessa giornata di martedì 6 giugno, a oltre 600 km di distanza, un evento meteorologico simile ha interessato il territorio di Minervino Murge in Puglia.

Una funnel cloud (nube a imbuto) si è manifestata nelle campagne fra Minervino Murge e Spinazzola generando una tromba d’aria il cui cono misurava decine di metri.

Per la giornata del 7 giugno la protezione civile pugliese ha emanato un’allerta gialla su tutto il territorio regionale per “rischio idrogeologico per temporali”.

In particolare la protezione civile parla di “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale e nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Per approfondire si rimanda all’allerta della protezione civile pugliese.

Meteo: Italia ancora colpita dal maltempo

Intanto le previsioni meteo parlano di un’Italia nella morsa del maltempo con pioggia, temporali e grandine nonostante si sia già a giugno.

La seconda settimana di giugno vedrà gli effetti di una blanda depressione che lentamente si sposterà verso oriente sull’area balcanica. Ma perché i cieli italiani si liberino dalle nubi ci vorranno tre o quattro giorni.