Bomba d'acqua nel Reggiano, il video dei fiumi di fango che invadono le strade: due provinciali chiuse

Ancora maltempo in Emilia Romagna. Nel reggiano, presso la frazione Ponte sul Secchia del comune di Baiso, si è riversata a terra una bomba d’acqua. In pochi minuti Via Fornace si è trasformata in un fiume di fango. I danni causati hanno costretto le autorità a chiudere temporaneamente le strade provinciali 19 e 486. Sul posto si sono recati i carabinieri, la protezione civile e la polizia locale, insieme a molti cittadini comuni, nel tentativo di contenere i danni.