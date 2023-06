Bomba d'acqua a Macerata con strade e case allagate. Il Comune invita a non uscire: "Salire ai piani alti"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella giornata di lunedì 5 giugno un violento temporale si è abbattuto sul territorio del Maceratese, dopo aver colpito l’entroterra di Ancona e la zona di Fano nella provincia di Pesaro Urbino. A partire dal tardo pomeriggio, una tempesta di pioggia intensa, paragonabile a una vera e propria bomba d’acqua, ha causato allagamenti di strade, garage e scantinati, oltre alla caduta di numerosi alberi. In seguito all’evento atmosferico, il Comune di Macerata ha invitato i cittadini a mettersi al riparo nei piani superiori degli edifici.

Strade e garage allagati

La bomba d’acqua ha provocato l‘allagamento di strade e garage, completamente sommersi dall’acqua. Riscontrati diversi smottamenti del terreno e le intemperie hanno abbattuto degli alberi. Un evento violentissimo che ha creato disagi soprattutto nelle zone di Macerata, Pollenza e Tolentino.

La situazione è particolarmente critica nelle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta, dove alcune persone sono state evacuate dai piani più bassi degli edifici e trasferite ai piani superiori a causa dell’esondazione del Fosso Narducci.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si è abbattuta la bomba d’acqua è fra Macerata, Pollenza e Tolentino

In questa zona, le strade e i locali sono stati allagati, bloccando la viabilità. Anche la strada che collega Casette Verdini a Stazione di Pollenza è stata allagata. In alcuni casi, l’acqua ha raggiunto anche il primo piano, superando i locali al pianterreno.

Le raccomandazioni ai cittadini

“Si raccomanda di non scendere nei garage o nelle cantine sotterranee e di salire ai piani superiori”. Questo l’invito rivolto in serata dal Comune di Macerata ai residenti delle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta.

In seguito alla bomba d’acqua, l’esondazione dell’acqua del Fosso a Sforzacosta ha provocato l’allagamento di giardini pubblici e alcuni cortili delle abitazioni. “La raccomandazione – comunica il Comune – vale anche per tutti i cittadini che vivono vicino a canali o fossi, fino a ulteriori istruzioni”.

Uscire solo per estrema necessità

In un precedente comunicato, sempre nella serata del 5 giugno, l’amministrazione comunale aveva informato i cittadini sulla situazione critica. “A causa delle precipitazioni insolitamente intense in città, molte strade sono attualmente bloccate. Si consiglia di utilizzare l’automobile e di lasciare la propria abitazione solo in caso di estrema necessità”.

Il Comune ha aperto il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi sul territorio.

La bomba d’acqua nel Reggiano

Il maltempo non accenna a fermarsi in questa piovosissima primavera. Soltanto pochi giorni fa, il 4 giugno, l’ennesimo episodio di maltempo ha colpito l’Emilia Romagna, in particolare la frazione di Ponte sul Secchia nel comune di Baiso.

Le precipitazioni abbondantissime, in brevissimo tempo, hanno trasformato le vie stradali in fiumi di fango, come accaduto in Via Fornace. I danni causati sono stati così ingenti da costringere le autorità a chiudere temporaneamente le strade provinciali 19 e 486, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un evento estremo molto simile si era verificato, inoltre, il 1 giugno nella zona di Frosinone. Anche in questa occasione i danni e disagi sono stati considerevoli, in particolare per una concessionaria di auto che è stata completamente allagata.