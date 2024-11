A Ollolai case in vendita a 1 euro anche per chi vuole lasciare gli Usa dopo la vittoria di Donald Trump

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Case a 1 euro per gli americani che pensano alla fuga dagli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump. È la trovata commerciale pensata dal comune di Ollolai, in provincia di Nuoro, che ha rilanciato l’iniziativa della vendita di immobili a un prezzo simbolico per combattere lo spopolamento del piccolo paese nel centro della Sardegna.

L’iniziativa del Comune di Ollolai

“Sei stanco della politica globale? Cerchi di abbracciare uno stile di vita più equilibrato mentre ti assicuri nuove opportunità? È ora di iniziare a costruire la tua fuga europea nello stupefacente paradiso della Sardegna”, si legge così nell’annuncio sul sito dedicato all’iniziativa.

Una promozione adottata da anni dal Comune e che effettivamente ha avuto eco fino negli Stati Uniti, dove la Cnn ha dedicato un’intervista al sindaco di Ollolai, Francesco Columbu.

Il territorio del comune di Ollolai, nel Nuorese

Nel corso del ‘900 la popolazione di Ollolai è calata da 2.250 a 1.300 abitanti, a causa dell’emigrazione di molte famiglie in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita, oltre a una crescita demografica che si limita a poche nascite all’anno. Il numero di residenti del paese si è ridotto ancora di più negli ultimi anni, arrivando ad appena 1.150 abitanti.

La fuga da Donald Trump

All’emittente Tv il primo cittadino ha spiegato che la pagina web è stata creata appositamente per “soddisfare le esigenze di ricollocazione post-elettorale degli Stati Uniti” dei cittadini americani delusi dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali, che potranno beneficiare di una “procedura accelerata” per acquistare un’abitazione nel comune sardo.

Il motivo principale di questa corsia preferenziale sono le 38mila richieste di informazioni sulle case arrivate sul sito del municipio, provenienti per lo più dagli Stati Uniti.

“Naturalmente, non possiamo vietare alle persone di altri Paesi di presentare domanda”, ha tenuto a precisare Columbu, chiarendo che il possesso di un passaporto statunitense non è un prerequisito per il trasferimento.

“Stiamo scommettendo su di loro per aiutarci a far rivivere il paese – ha affermato ancora il sindaco – sono la nostra carta vincente. Certo, non possiamo menzionare specificamente il nome di un presidente appena eletto, ma sappiamo tutti che è lui la persona da cui molti americani vogliono allontanarsi e lasciare il Paese“.

Le case in vendita a 1 euro

Columbu ha assicurato che sul portale saranno presto caricate foto e planimetrie degli immobili disponibili.

L’offerta riguarda tre categorie di abitazioni: case temporanee a titolo gratuito per alcuni nomadi digitali, case a un euro che necessitano di ristrutturazione e case pronte da abitare con prezzi fino a 100mila euro.