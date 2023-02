Valgreghentino (Lecco), madre e figlio trovati morti in casa: tragico incidente domestico col montascale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma a Valgreghentino, in provincia di Lecco, dove una donna e suo figlio sono stati trovati privi di vita in casa. A fare la scoperta è stato il marito dell’anziana donna, che ha rinvenuto i corpi dei due e ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Per loro, però, non c’era più nulla da fare.

Valgreghentino, la tragedia nel Lecchese

La piccola comunità nel Lecchese, centro collinare della provincia, è sconvolta per la morte di una madre e di un figlio trovati privi di vita in casa. Il dramma si è consumato in un’abitazione di via don Paolo Sala e a fare la scoperta, quando era ormai troppo tardi, è stato l’anziano marito.

All’arrivo dei soccorsi, infatti, per i due non c’era più nulla da fare e sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Fonte foto: Virgilio Notizie

L’ipotesi dell’incidente domestico

Le vittime, come detto, sono una donna, Vilma Martinoli e il figlio di 54 anni, Davide Bonesi che, secondo i primi rilievi del caso, sarebbero morti per una tragica fatalità. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto, e guidate dal sostituto procuratore Simona Galluzzo, la causa del decesso sarebbe un drammatico incidente domestico.

La donna, infatti, costretta a stare in sedia a rotelle, era spesso aiutata dal figlio a salire sul montascale presente in casa. Secondo una prima ricostruzione, la madre sarebbe scivolata tra la sedia a rotelle e il montascale e il figlio, nel tentativo di salvarla, sarebbe a sua volta caduto dalle scale.

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo. Le forze dell’ordine proseguiranno i rilievi del caso per cercare di comprendere le reali cause di questo incidente che ha sconvolto la piccola comunità Lecchese e ha mandato nello sconforto più totale l’uomo che ha ritrovato i corpi senza vita della moglie e del figlio.

La via, come confermato dal sindaco Colombo, è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale di Valgreghentino per agevolare tutte le operazioni del caso delle forze dell’ordine. Le salme dell’uomo e della madre sono state trasportate alla camera mortuaria dell’ospedale Manzoni di Lecco.