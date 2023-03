Va a cercare il fratello in campagna e lo trova senza vita: tragedia a Cutrofiano, morto 68enne

Dramma nelle campagne di Cutrofiano, in provincia di Lecce. Un 68enne è stato trovato senza vita dal fratello nella serata di venerdì 17 marzo.

Tragedia in campagna

L’uomo di 68 anni, Vincenzo Malorgio, di Collepasso, è stato trovato morto dal fratello.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, l’uomo mancava da diverse ore e la moglie aveva chiesto aiuto al cognato. La tragica scoperta in contrada Mezzana, una località che si trova in una zona di confine fra i poderi di Cutrofiano, Aradeo e Collepasso.

Probabile l’incidente

L’ipotesi è che il 68enne sia rimasto incastrato fra i rami di un grosso albero, vicino al suo trattore. L’incidente sarebbe avvenuto mentre l’uomo stava arando.

Molto probabilmente l’uomo è stato agganciato da un ramo sporgente, che gli avrebbe spezzato il collo.

L’intervento dei soccorsi

Si presume che la morte dell’uomo sia avvenuta diverse ore prima il ritrovamento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo della tragedia, in provincia di Lecce

Vincenzo Malorgio era un perito agrario in pensione molto conosciuto in zona. Sul luogo del ritrovamento del corpo sono arrivati i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo lascia moglie e due figli.

Si tratta dell’ennesimo incidente con mezzi agricoli che si registra dall’inizio del 2023. Un agricoltore 76enne è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo dopo essersi ribaltato con il trattore ed essere rimasto schiacciato dal proprio mezzo.

La tragedia si è consumata a Ceresara (Mantova) e la vittima è Adriano Ghidini, 76 anni. L’uomo stava guidando il trattore su una stradina di campagna impervia e in una zona isolata. Ancora da chiarire la dinamica.

Nelle scorse settimane, un tragico incidente a Tremosine sul Garda, nella frazione Vesio, nel Bresciano, ha causato la morte di un agricoltore di 62 anni. Il fatto è accaduto nella mattina di giovedì 2 febbraio.