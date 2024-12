Papa Francesco fatica a parlare, come sta: la sua frase in udienza e l'assenza nella Predica d'Avvento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un incontro con la Federazione Italiana Bocce, Papa Francesco ha mostrato segni di affaticamento, leggendo con voce roca il discorso preparato e giustificando il suo stato di salute affermando di essere “molto raffreddato”. Il Pontefice ha comunque incontrato i ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana per gli auguri di Natale.

Il malessere di Papa Francesco

Come riportato da Dagospia, nella mattinata di ieri – venerdì 20 dicembre 2024 – Papa Francesco ha presenziato a un’udienza a San Pietro, di fronte ai membri della Federazione Italiana Bocce.

Il Pontefice, che aveva anche un testo da leggere per l’incontro, è apparso affaticato e con il fiato corto, tanto da destare un po’ di preoccupazione in alcuni dei presenti all’incontro.

Papa Francesco durante l'incontro con i ragazzi dell'Azione Cattolica Italiana

L’88enne Jorge Mario Bergoglio ha però tranquillizzato tutti i partecipanti all’inizio del suo intervento: “Scusatemi, ma sono molto raffreddato” ha detto Papa Francesco, spiegando quindi che i suoi problemi a leggere e parlare erano dovuto a una semplice rinite.

L’incontro con i giovani dell’Azione Cattolica

Nonostante il malessere, Papa Francesco comunque ha mantenuto la maggior parte dei suoi impegni, mostrando così la sua dedizione e il suo verso la comunità ecclesiastica.

Dopo l’udienza, il Pontefice ha difatti incontrato i ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana per gli auguri di Natale, accogliendoli con il consueto calore, anche se accompagnato da qualche colpo di tosse.

Proprio ai più giovani, Papa Francesco ha rivolto le parole del beato Carlo Acutis: “Tutta la nostra vita è un dono straordinario: ciascuno di noi è unico e ogni giorno è speciale […] Lui diceva: dobbiamo essere ‘originali’, non ‘fotocopie’!”.

Le parole sul Natale

Proprio citando Carlo Acutis, che presto verrà dichiarato Santo, Papa Francesco ha parlato delle festività natalizie alle porte: “Oggi si fa questo perché dice il giornale che bisogna fare l’abitudine, e il Natale è una fotocopia”.

“Il Natale è una bella notizia, non è per fare il cenone. Si fa il cenone ma anche altre cose, per esempio si va in chiesa” ha aggiunto il Pontefice, che ha poi concluso invitando i giovani a “non dare mai nulla per scontato, soprattutto l’amore: quello di Dio e quello delle persone che incontriamo”

Papa Francesco non è però riuscito a partecipare alla Predica d’Avvento, prevista nell’Aula Paolo VI, preferendo riposarsi per non aggravare e, probabilmente, per non alimentare speculazioni sulle sue condizioni di salute.