Matteo Salvini assolto nel processo Open Arms, le parole del ministro: "Vince l'Italia"

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms. Accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, il ministro ha commentato su X: “Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. Il post social è arrivato pochi minuti dopo la sentenza del tribunale di Palermo.

Matteo Salvini commenta la sentenza Open Arms

Matteo Salvini, appena assolto nel processo Open Arms, ha espresso grande soddisfazione ai cronisti.

L’ex ministro, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, ha sottolineato che venerdì 20 dicembre il tribunale ha riconosciuto la legittimità delle sue azioni durante il blocco dello sbarco della nave Ong nell’agosto 2019. Salvini ha dichiarato: “Sono felice, dopo tre anni ha vinto il buon senso, la Lega e l’Italia”.

Il sorriso di Matteo Salvini dopo la sentenza

Ha poi ribadito che difendere i confini e contrastare i traffici illegali di migranti non è un reato, ma un diritto.

Come riporta Ansa, il vicepremier ha ringraziato il suo avvocato e i cittadini italiani che lo hanno sostenuto, affermando che questa sentenza non assolve solo lui, ma sancisce la sconfitta di chi “usa i migranti per fare politica“. Conclusa la vicenda giudiziaria, Salvini ha dichiarato di voler tornare al lavoro “con fiducia e grinta“.

Le tappe della vicenda giudiziaria

La vicenda Open Arms inizia il 1° agosto 2019, quando la nave ong spagnola soccorre 124 migranti in acque Sar libiche e chiede un porto sicuro a Italia e Malta. L’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini vieta l’ingresso in acque italiane, dando il via a un braccio di ferro con l’ong.

La situazione si aggrava con nuovi salvataggi e il peggioramento delle condizioni a bordo, finché il 20 agosto il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sequestra l’imbarcazione e dispone lo sbarco dei migranti.

In seguito, Salvini viene indagato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, con l’accusa di aver impedito lo sbarco per 19 giorni in violazione delle leggi. Il Senato autorizza il processo nel 2020, e nel 2021 inizia il dibattimento a Palermo, che dura oltre tre anni.

La Procura chiede sei anni di carcere per l’ex ministro, accusandolo di negare consapevolmente la libertà personale di 147 persone.

Salvini ha sempre difeso la sua posizione, sostenendo di aver agito per proteggere i confini nazionali in linea con le politiche governative.

Le reazioni del centrodestra

Le reazioni del centrodestra all’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms sono state di pieno sostegno. Il premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione, dichiarando che la sentenza conferma come la tutela dei confini nazionali sia un dovere istituzionale e non un crimine.

Anche il vicepremier Antonio Tajani ha elogiato Salvini, ribadendo che la politica di contrasto all’immigrazione illegale era un impegno condiviso dal governo.

Il presidente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa ha sottolineato l’importanza del verdetto, affermando che la difesa della patria non può essere oggetto di persecuzioni giudiziarie. Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha definito il processo una “strumentalizzazione politica” e ha chiesto un ripensamento generale sulle azioni legali intraprese contro decisioni governative.

Le reazioni del centrosinistra

Le reazioni nel centrosinistra sono state più articolate, con alcune voci che, pur rispettando la sentenza, hanno ribadito il dissenso sulle scelte politiche di Matteo Salvini durante il caso Open Arms. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha dichiarato che, al di là dell’esito giudiziario, restano irrisolti i problemi etici e politici legati al trattamento dei migranti.

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha parlato di una “sentenza da rispettare”, ma ha ricordato che bloccare persone in mare per settimane non può essere considerato un atto di difesa della patria.

Anche il Movimento 5 Stelle, attraverso Giuseppe Conte, ha espresso perplessità, affermando che le decisioni di Salvini all’epoca “hanno creato divisioni profonde e violato i diritti umani”.