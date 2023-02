Lecce, bimba morta per encefalite dopo un'attesa di un'ora e mezza in ospedale: indaga la Procura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Procura di Lecce ha aperto un’indagine sulla morte di una bambina di due anni avvenuta lo scorso 29 dicembre a causa di un’encefalite fulminante. Secondo la denuncia presentata dai genitori, i medici dell’ospedale di Gallipoli, dove la bimba era stata portata, non avrebbero riconosciuto in tempo la malattia, perdendo così minuti preziosi per salvarla.

Bimba morta per encefalite, l’accusa dei genitori

La piccola era arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallipoli la sera del 26 dicembre 2022 con 41 di febbre. Secondo il racconto dei genitori, i medici del nosocomio di Gallipoli avrebbero detto che la loro figlia “non aveva nulla di grave” e avrebbero lasciato la bambina un’ora e mezza su un lettino in stato di incoscienza, senza prestarle cure.

I medici del Pronto Soccorso avrebbero invitato la madre a portare la bambina nel reparto pediatria, ma secondo il racconto della donna nessuno dei medici avrebbe prestato le cure necessarie alla piccola.

Il trasferimento nell’ospedale di Lecce e poi il decesso

A quel punto, sempre secondo la versione dei genitori, su insistenza di questi ultimi la bambina è stata trasferita all’ospedale Fazzi di Lecce con un codice verde.

Inoltre, il trasferimento sarebbe avvenuto a bordo di un’ambulanza sprovvista di medico. Una volta giunta nell’ospedale leccese, la piccola è stata visitata e le è stato assegnato un codice di gravità rosso.

La piccola è stata immediatamente intubata e sottoposta a esami e a una Tac, ma il 29 dicembre, nonostante le cure, è avvenuto il decesso.

La denuncia presentata in Procura dai genitori

La denuncia alla Procura di Lecce è stata presentata dai genitori della bambina, una coppia residente a Sannicola, piccolo comune in provincia di Lecce.

La morte della bambina, secondo il referto medico, è avvenuta a causa di una encefalite fulminante. Il reato ipotizzato nella denuncia, presentata dall’avvocato Alessandro Greco che assiste la coppia, è responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Come riportato nella denuncia, un medico in servizio al Pronto Soccorso di Gallipoli si sarebbe rifiutato di far entrare la bimba per prima e, anzi, avrebbe invitato la madre a recarsi in pediatria.