Incidente al porto di Genova, un operaio morto schiacciato e un altro ferito: sciopero immediato di 24 ore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto schiacciato da una ralla al porto di Genova, un altro lavoratore di 46 anni è rimasto ferito. Aperta una indagine per omicidio colposo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero immediato di 24 ore.

Incidente al porto di Genova

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel cuore della notte, poco dopo le 3 di oggi mercoledì 18 dicembre, al porto di Genova.

Il dramma è avvenuto nel terminal Psa di Prà in via dei Rallisti, durante le operazioni di carico e scarico merci.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’incidente al terminal di Prà a Genova

Come riporta Ansa, un operaio di 52 anni è stato travolto e schiacciato da una ralla mentre stava controllando i sigilli di un container.

Morto un operaio di 52 anni, ferito un collega

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti mezzi e personale del 118, la polizia stradale e gli ispettori della Asl.

Per il 52enne però non c’è stato niente da fare, sarebbe morto sul colpo.

Repubblica riferisce che nell’incidente è rimasto ferito un collega di 46 anni, che era alla guida della ralla: sbalzato fuori dall’abitacolo in seguito all’impatto, avrebbe riportato diversi traumi.

È stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e i test sul conducente della ralla. La procura di Genova ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.

In una nota il porto di Genova fa sapere che “per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo”.

“L’impatto ha provocato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo”.

Sciopero immediato di 24 ore

Subito dopo l’incidente mortale i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero di 24 ore al porto di Genova.

In segno di protesta i lavoratori portuali hanno bloccato i varchi di accesso allo scalo già dalle prime ore di questa mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino.

Il terminal Psa del porto rimarrà chiuso per lutto fino alle 6 di giovedì 19 dicembre.