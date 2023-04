Un morto nello scontro tra auto e tir ad Anzola dell'Emilia: la vittima dell'incidente è Rebai Najmeddine

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Altro grave incidente sulle strade italiane: lo schianto tra un’auto e un tir ad Anzola dell’Emilia ha causato la morte di un uomo. Coinvolto anche un altro mezzo nella tragedia. Chiuso un tratto della statale 9 di Via Emilia.

Chi è la vittima dell’incidente ad Anzola dell’Emilia

Il maxi incidente, stando a quanto riportato da cronache locali come il Corriere di Bologna, è avvenuto attorno alle 11.00 di oggi, martedì 11 aprile 2023, lungo la statale nel comune di Anzola in via Emilia 122.

Coinvolti tre mezzi: una Fiat Punto, un tir e un camper: ad avere la peggio è stato il guidatore dell’auto, finita fuori strada e pesantemente colpita dal mezzo pesante. La vittima si chiamava Rebai Najmeddine, 39enne residente in provincia di Modena.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Un’immagine del tir coinvolto nel maxi incidente ad Anzola, diffusa dai Vigili del Fuoco

Soccorsi anche per il guidatore del camion, il cui motore ha preso fuoco dopo lo schianto. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente

Sul posto sono arrivati anche Polizia locale e carabinieri. Non sono state rese note al momento le dinamiche dell’incidente costato la vita al 39enne: le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia portato allo schianto col tir e il camper.

Per favorire i soccorsi e i rilevamenti, la strada statale 9 via Emilia è stata chiusa in entrambe le direzioni al km 122,800 del comune di Anzola dell’Emilia, cittadina che fa parte della città metropolitana di Bologna.

Come comunica l’Anas, è stata predisposta un’uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia verso Modena e al km 123,500 per chi invece va in direzione Bologna.

Gli incidenti stradali a Pasqua e Pasquetta

Sono state giornate di festa nerissime sul fronte degli incidenti stradali in Italia. Nella notte di Pasqua un uomo ha perso la vita dopo un tremendo schianto contro un albero a Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce): in auto con lui c’era anche il nipote minorenne, ricoverato in gravi condizioni.

Peggio è andata ad un 15enne in provincia di Verona, investito da un’auto mentre si trovava per strada col suo monopattino. È accaduto nella giornata di domenica 9 aprile a Oppeano e per il giovane sono stati inutili i soccorsi.

Nella mattinata di Pasquetta, invece, un doppio incidente ha coinvolto tre autovetture sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Un ferito nello scontro e traffico in tilt sul tratto.