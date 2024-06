Due morti in incidenti stradali a Bettona e a Narni, in Umbria: vittime due donne di 58 anni, grave un uomo

Due donne sono rimaste vittime di due diversi incidenti avvenuti sulle strade dell’Umbria nel pomeriggio di lunedì 24 giugno. Il primo scontro mortale si è verificato nel territorio del comune di Narni, in provincia di Terni, provocando la morte di una 58enne, mentre il secondo a Bettona, nel Perugino, dove a perdere la vita sarebbe stata un’altra automobilista di 58 anni. In quest’ultimo caso il veicolo guidato dalla donna si sarebbe ribaltato fuori dalla carreggiata, causando anche il ferimento di un uomo di 61 anni , trasportato in gravi condizioni in ospedale.

L’incidente a Narni

L’incidente mortale nel territorio di Narni è accaduto lungo la strada statale 3 Flaminia, all’altezza del chilometro 75+300. Coinvolte nello scontro una minicar, alla cui guida si trovava la vittima narnese di 58anni, e la motrice di un mezzo pesante, priva di rimorchio. L’incidente avrebbe interessato marginalmente anche una terza automobile.

Da quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Amelia, intervenuti sul posto con il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità, l’impatto frontale non avrebbe lasciato scampo alla conducente, morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, i sanitari del 118, oltre agli operatori Anas impegnati nel riportare alla normalità il traffico bloccato sul tratto di Via Flaminia.

Le località di Narni e Bettona dove si sono verificati i due incidenti mortali sulle strade umbre

L’incidente a Bettona

L’altro incidente avvenuto intorno alle 16 dello stesso lunedì 24 giugno a Bettona, in provincia di Perugia, ha reso necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Assisi per estrarre dall’abitacolo due persone finite con un’auto in un fosso che costeggia la strada.

Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, l’auto sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli e si è ribaltata. Ancora in corso i rilievi per accertare le cause che avrebbero portato all’incidente mortale. Nello schianto ha perso la vita la donna di 58 anni di origine romene che era al volante, mentre l’uomo di 61 seduto sul posto del passeggero è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L’incidente a Lecce

I due incidenti seguono di poche ore lo schianto mortale avvenuto in Salento nella giornata di domenica 23 giugno, dove ha perso la vita un’altra donna sulla cinquantina.

L’incidente è avvenuto tra Lecce e Torre Chianca, lungo la strada che dalla città porta alla frazione sul litorale, coinvolgendo tre auto. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone.