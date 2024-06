Incidente stradale tra Lecce e Torre Chianca, donna di 52 anni morta nello schianto che ha coinvolto tre auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Drammatico incidente stradale in Salento. Una donna di 52 anni è morta in seguito ad uno schianto che ha coinvolto tre auto sulla strada che collega Lecce con una delle sua frazioni marinare, Torre Chianca. Altre due persone sono rimaste ferite.

Incidente stradale tra Lecce e Torre Chianca

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 23 giugno, a Lecce, lungo la strada che dalla città porta alla frazione di Torre Chianca, sul litorale.

Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, attorno alle 15.30 all’ingresso di Torre Chianca c’è stato un violento scontro che ha coinvolto tre auto: una Fiat Punto, una Mercedes e una Hyundai Atos.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Lecce, alle porte della frazione di Torre Chianca

Immediati i soccorsi, chiamati dagli automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Morta una donna di 52 anni, due feriti

Nell’incidente è morta una donna di 52 anni, leccese, che viaggiava assieme al marito a bordo della Hyundai. LeccePrima riporta che la vittima si chiamava Antonella Vitelli.

Fortunatamente il marito ha riportato solo lievi ferite nell’impatto: è stato medicato sul posto dal personale del 118 e poi accompagnato al pronto soccorso.

Nell’incidente è rimasto ferito il conducente di un’altra vettura: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente, tre auto coinvolte

Ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha coinvolto tre auto, al vaglio dei carabinieri di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due auto, forse causato da una manovra di sorpasso azzardata.

Dopo il violento impatto la piccola Hyundai con a bordo la coppia è finita fuori strada, capovolgendosi. Nella carambola sarebbe rimasta coinvolta una terza vettura.