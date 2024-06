Accoltella l'ex fidanzata 21enne a Racale vicino Lecce: lei gravissima in ospedale, arrestato 23enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avrebbe aggredito e accoltellato gravemente la ex fidanzata di 21 anni al culmine di una lite, davanti ai familiari di lei. È quanto avvenuto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce: l’aggressore, 23 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, la ragazza è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Ragazza accoltellata a Racale

L’ennesimo episodio di violenza contro le donne si è verificato nella notte del 24 giugno a Racale (Lecce), paese di diecimila abitanti nel basso Salento.

Secondo quanto riporta Ansa, l’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione della vittima: il 23enne si sarebbe presentato a casa dell’ex fidanzata con un pretesto, l’avrebbe trascinata in giardino e l’avrebbe aggredita.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’aggressione a Racale, in provincia di Lecce

Il giovane avrebbe colpito più volte la 21enne con due coltelli, davanti ai genitori e al fratello di lei, che sono intervenuti cercando di proteggere la ragazza.

Ragazza gravissima in ospedale

Immediato l’allarme, la ragazza è stata soccorsa e trasportata d’urgenza prima all’ospedale di Gallipoli e poi, dopo esser stata stabilizzata, a quello di Tricase, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Nonostante le gravi ferite al collo e al braccio e la copiosa perdita di sangue, la giovane non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi è riservata.

23enne arrestato per tentato omicidio

Il 23enne autore dell’aggressione, che si trovava ancora sul posto all’arrivo dei carabinieri, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio e condotto al carcere di Lecce.

I carabinieri hanno sequestrato i due coltelli utilizzati per l’aggressione e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avevano interrotto da circa un mese la loro relazione che durava da circa sei anni, iniziata quando erano degli adolescenti. Il 23enne però non avrebbe mai accettato la fine della storia.

Al giovane potrebbe venire contestata l’aggravante della premeditazione, dato che si sarebbe presentato a casa della sua ex armato di coltelli.