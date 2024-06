Formaggio ritirato da supermercati, possibile contaminazione da Listeria: "Rischio microbiologico"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ritiro dai supermercati. Un formaggio venduti in alcuni negozi italiani è stato ritirato dal ministero della Salute per una presunta contaminazione microbiologica da Listeria, un pericoloso batterio che può causare infezioni.

Il ritiro del formaggio dai supermercati

Il ministero della Salute tramite l’apposito portale di riferimento ha annunciato l’ordine di ritiro di alcuni lotti di formaggio in vendita in diversi supermercati italiani. Si tratta di un prodotto porzionato a peso variabile.

Il formaggio si presenta quindi come una semplice porzione della forma intera, confezionata all’intero di una vaschetta di plastica e ricoperta da una pellicola trasparente. La marca è quella dei Supermercati Tosano Cerea.

Il formaggio ritirato

Il particolare formaggio ritirato dal ministero della Salute è il Monte Veronese Dop fatto con Latte Intero. La scadenza del prodotto è tra il 25 e il 26 di giugno dei quest’anno. Nella scheda del ministero non è indicato un lotto di produzione preciso.

Cos’è la Listeria, in batterio trovato nel formaggio ritirato

La ragione per cui il ministero della Salute ha ordinato il ritiro del formaggio Monte Veronese Dop dai Supermercati Tosano Cerea è la possibile contaminazione da Listeria Monocytogenes, che causerebbe un rischio microbiologico.

La Listeria è un genere di batteri che comprende diverse specie e prende il suo nome dal medico britannico Joseph Lister. Si tratta di patogeni che tendono ad attaccare soprattutto il sistema immunitario.

In particolare, il Listeria Monocytogenes è particolarmente pericoloso perché può causare, tra i vari quadri clinici della sua infezione, la meningite. Particolarmente a rischio risultano le donne in gravidanza, che sarebbero 20 volte più esposte alla malattia

Cosa fare se si è acquistato il formaggio richiamato

Dopo l’ordine di ritiro del ministero i supermercati che vendevano il formaggio Monte Veronese Dop dai Supermercati Tosano Cerea saranno obbligati a toglierlo dagli scaffali e a impedirne la vendita. Le autorità si occuperanno poi del suo smaltimento sicuro.

Per quanto riguarda le persone che si trovano in casa una confezione del formaggio ritirato, il consiglio del ministero è quello di non mangiarne nessuna parte e di disporne il prima possibile.

In caso la confezione sia ancora integra, la legge permette a chi ha acquistato un prodotto ritirato di poterlo riportare al punto vendita insieme a una prova d’acquisto, per ottenere il rimborso.