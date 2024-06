Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una furia improvvisa. Martedì 25 giugno un tornado ha colpito la zona di Rovigo, soprattutto tra Adria e Cavarzere. Grandine e bomba d’acqua hanno divelto tetti e distrutto auto, soprattutto quelle nel parcheggio del supermercato Alìper, colpite da porzioni di una copertura di un capannone.

La furia del tornado a Rovigo

Secondo le prime testimonianze sui social, il tornado avrebbe colpito Rovigo intorno alle 11:15.

Diversi i danni provocati, soprattutto alle auto nel parcheggio del supermercato Alìper, colpite da pezzi del tetto di un capannone dall’altra parte della strada rispetto al negozio.

Allagamenti in città

La bomba d’acqua e la grandine hanno causato danni anche in centro, ostruendo i tombini.

Il risultato: 30 centimetri d’acqua per le strade di Rovigo.

Allagato anche Palazzo Montalti su corso del Popolo: lì, in una scuola superiore, si stavano svolgendo gli orali dell’esame di Maturità.

Persino i lampioni sono stati abbattuti dagli alberi caduti.

Non si contano invece le segnalazioni di cantine allagate o di auto in panne, come riportato da Il Gazzettino.

Il video di Luca Zaia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha pubblicato un video del tornado, dando informazioni sulle zone maggiormente colpite: “Una tromba d’aria si è abbattuta in Polesine questa mattina causando ingenti danni, tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo, prima di spostarsi velocemente verso Boara Polesine, Cantonazzo, Granzette e infine a Lusia e a Lendinara”.

Oltre 100 richieste di aiuto

Sono oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, anche se – spiega Adnkronos – al momento non si avrebbero notizie di persone ferite.

Il maggior numero di richieste di aiuto è arrivato dalla città di Rovigo e dai comuni di Lendinara e Lusia: allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti.