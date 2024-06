Incidente a Locri vicino Reggio Calabria per un malore improvviso: tre morti sulla SS106

Un malore durante alla guida, poi il terribile incidente: è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno a Locri, in provincia di Reggio Calabria, lungo la SS106, dove il bilancio parla di tre morti. Per il momento le esatte dinamiche della tragedia non sono ancora note. Il traffico lungo la statale è bloccato, e i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per ripristinare la viabilità.

Incidente mortale a Locri

Come detto in apertura, le informazioni sulle dinamiche dell’incidente mortale sono ancora frammentarie. Secondo quanto riportato da ‘StrettoWeb’, nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno un’autovettura si è schiantata autonomamente – dunque senza coinvolgere altri veicoli – lungo la SS106 all’altezza di Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Il bilancio è tragico: tre persone sono morte a seguito dell’impatto, mentre quarto un uomo sarebbe rimasto indenne. Nello specifico, lo schianto ha avuto luogo in località Moschetta all’altezza del parco archeologico.

Fonte foto: TuttoCittà.it Tre morti: è il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo la SS106 all’altezza di Locri (Reggio Calabria), una quarta persona è rimasta indenne. Il sinistro potrebbe essere stato causato da un malore del conducente

Il primo bilancio parlava di due morti e un ferito, ma quest’ultimo sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Lo riporta ‘Il Vibonese’.

Gli occupanti dell’auto provenivano da Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Per ovvie ragioni la statale è stata bloccata in entrambe le direzioni.

Tre morti alle porte di Reggio Calabria: una prima ricostruzione

Secondo ‘Il Vibonese’ e altri organi di stampa locali, l’auto si sarebbe schiantata contro un muro a bordo strada. Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso accusato dal conducente.

Secondo ‘CN24tv’, le prime due vittime sarebbero morte sul colpo. ‘Strettoweb’ scrive che le persone coinvolte nell’incidente apparterrebbero alla stessa famiglia.

Ancora tragedie sulla Locride

Solamente nel 2023 tra Platì e Bovalino, nella Locride e sempre alle porte di Reggio Calabria, un 20enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell’automobile sulla quale stava viaggiando, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato.

Il giovane era uno studente universitario. Lo schianto non aveva coinvolto altri mezzi e si era verificato lungo un rettilineo.