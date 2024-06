Lucio Presta schiacciato da un trattore nell'incidente a Sabina: l'agente dei vip operato d'urgenza, come sta

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Brutto incidente per Lucio Presta, l’agente dei vip noto per essere stato il manager – tra gli altri – di Amadeus. Nel terreno di proprietà nella zona della Sabina, nel Lazio, sarebbe stato schiacciato dal suo trattore, quindi operato d’urgenza. Come sta.

L’incidente di Lucio Presta, schiacciato dal trattore

A dare la notizia dell’incidente è stata Novella 2000.

Sembra che l’agente sia caduto dal trattore, un veicolo pesante 450 chilogrammi, fratturandosi le costole e ferendosi a una spalla.

Fonte foto: IPA Lucio Presta e la moglie, Paola Perego

Fortunatamente, però, sarebbe riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi.

Ricoverato e operato d’urgenza

Immediato il ricovero e l’operazione d’urgenza, andata bene.

Novella 2000, citando persone vicine a Presta, ha spiegato che l’agente “è in via di guarigione“.

Allettato nella sua casa di Roma, lo assiste la moglie Paola Perego (per questo motivo la coppia non andrà al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi).

La lite con Amadeus e il tumore di Paola Perego

Per Lucio Presta e Paola Perego sono tempi difficili.

L’incidente è arrivato dopo mesi di schermaglie tra l’agente e Amadeus, che ha deciso di staccarsi dallo storico manager e amico.

Inoltre, a rompere la serenità della coppia anche il tumore al rene diagnosticato alla moglie.