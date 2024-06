Incendio a Roma in un capannone a San Basilio, il video del maxi rogo nella notte: colonna di fumo sulla città

Ancora fiamme a Roma, dove nella notte un capannone è andato a fuoco nella zona di San Basilio. Il maxi incendio ha generato un’imponente colonna di fumo nero che fino alle prime ore del mattino di mercoledì 26 giugno ha continuato a sovrastare diverse zone della città. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati per ore a spegnere le fiamme che hanno distrutto il fabbricato industriale nella periferia romana, nei pressi del raccordo anulare. Si tratta dell’ennesimo rogo scoppiato nell’arco di pochi giorni nella Capitale, alle prese con una vera e propria emergenza incendi.

L’incendio in un capannone a San Basilio

Le fiamme si sono sviluppate tra via di Scorticabove e via Pieve Torrina nella serata di martedì 25 giugno, alle spalle della sede del IV Municipio di Roma. Il capannone devastato dalle fiamme appartiene alla ditta Barone Autotrasporti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma hanno reso noto che alle ore 23.15, la sala operativa ha inviato in via Scorticabove 154, cinque Aps, quattro autobotti e la Kilolittrica “al fine di domare le fiamme che hanno coinvolto la struttura per cause da accertare. La superficie interessata è di circa 3mila metri quadrati, i materiali contenuti all’interno sono di vario genere. Non risultano persone ferite”.

La colonna di fumo nero su Roma

Oltre alle diverse squadre di vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per spegnere le fiamme, sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale, che ha bloccato il traffico sulla strada e gestito la circolazione nella zona. Arrivata anche un’ambulanza del 118, ma non sono stati registrati feriti.

In un video su Facebook dal luogo dell’incendio, il consigliere municipale Fabrizio Montanini, ha affermato che “dovrebbe essere andata a fuoco un rivenditore di autotrasporti, siamo in una zona industriale, non è un centro abitato, a due passi dalla sede municipale. Si sentono scoppi di mezzi pesanti e auto che prendono fuoco”.

Tante le segnalazioni sui social e le richieste di informazioni da parte dei cittadini, preoccupati per le emissioni di diossina provocate dal maxi incendio. All’alba di mercoledì la densa nube di fumo nero si è diffusa nel cielo sopra varie zone, dal Tiburtino a Casal de Pazzi, fino a Pietralata, ed era visibile da buona parte della città.

L’incendio a Tor Vergata

L’incendio del capannone ha seguito di poche ore un altro rogo scoppiato a Roma, in un’area verde vicino l’università di Tor Vergata. Ad andare a fuoco un ampio terreno coperto di sterpaglie tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge.

Le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo e del relativo parcheggio.