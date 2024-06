Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre giorni di agonia e poi la morte: si è spento tragicamente Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese di 56 anni residente a Udine selvaggiamente picchiato, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, da cinque ragazzi che ora, con il decesso, vedranno le loro posizioni farsi molto più gravi. In particolare, uno dei soggetti coinvolti nello scontro, cioè il 20enne Samuele Battistella (colui che ha sferrato il pugno che ha portato alla morte il 56enne), ora dovrà rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. Inoltre, assieme agli altri, dovrà rispondere anche del reato di rissa aggravata.

Udine, morto Shimpei Tominaga: Samuele Battistella accusato di omicidio

Il pestaggio di Shimpei è avvenuto nel centro di Udine.

L’imprenditore è stato colpito dopo che era intervenuto per provare a riportare la calma avendo notato un’aggressione nei confronti di un uomo.

La zona in cui è avvenuto il pestaggio

Cinque i giovani coinvolti nella rissa: Samuele Battistella, di Mareno di Piave, Daniele Wedam e Abdallah Djoumaa, entrambi residenti a Conegliano, ed Ivan Boklac e Oleksandr Vitaliyovich Petrov, ucraini e residenti a Pescara.

Per i primi tre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, poco prima che venisse registrata la morte dell’imprenditore, aveva deciso che fosse applicata la misura cautelare della detenzione in carcere.

Per Boklac e Vitaliyovich Petrov era stato invece disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

I precedenti

Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani farebbero parte di una gang che ha alle spalle piccoli furti e persino una rapina avvenuta l’11 novembre 2022 a Conegliano. I carabinieri avevano ritenuto responsabile Abdallah Djouamaa, in concorso con Samuele Battistella, dell’aggressione verificatasi in un parco nel quartiere Lourdes del titolare del bar Tribeca.

Da quanto ricostruito, i due ragazzi poco più che maggiorenni avevano rubato 2 mila euro al titolare del bar. Dopo averlo seguito, lo avevano preso a pugni in un parco e gli avevano tolto l’incasso della giornata.

L’accertamento del decesso di Shimpei Tominaga

Gli ultimi test per accertare lo stato di morte cerebrale di Tominaga, che era stato ricoverato in gravissime condizioni a causa delle lesioni riportate, erano cominciati durante la mattinata di martedì 25 giugno.

La diagnosi di morte è stata eseguita davanti alla presenza dei familiari (moglie e figlio arrivati poche ore prima dal Giappone) seguendo una procedura che si svolge con un elettroencefalogramma in maniera continuativa per 20 minuti.