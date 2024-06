Principessa Anna ricoverata in ospedale dopo l'incidente a cavallo, la biografa: "Situazione molto grave"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A seguito dell’incidente avuto pochi giorni fa con un cavallo, la principessa Anna, sorella minore di re Carlo III, è stata ricoverata in ospedale, dove si trova tutt’ora a causa di una commozione cerebrale. E nonostante le rassicurazioni pubbliche del marito, secondo il Telegraph la principessa sarebbe vittima di una perdita di memoria, probabilmente temporanea.

L’incidente con il cavallo della principessa Anna

Nella serata di domenica 23 giugno la principessa Anna, sorella di re Carlo III, è stata vittima di un incidente non meglio specificato con un cavallo, nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire, nell’Inghilterra occidentale.

Dopo i primi accertamenti, la 73enne componente della Famiglia Reale è stata ricoverata al Southmead Hospital di Bristol, dove si trova tutt’ora sotto osservazione.

La principessa Anna con il cavallo della regina, Goodwill, durante i Giochi Olimpici di Montreal del 1976; la principessa è attualmente ricoverata in ospedale a causa di una commozione cerebrale

Fin dall’inizio di è parlato di una commozione cerebrale causata da una “lesione temporanea al cervello causata da un urto, un colpo o una scossa”, e secondo i medici “si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente”. Nonostante ciò, le notizie odierne non sono rassicuranti.

Le notizie dall’ospedale

Nei giorni scorsi il marito della principessa, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, ha chiarito che la sorella di re Carlo III “sta bene”, e che “si sta riprendendo. Siamo entrambi oltremodo grati all’équipe medica e al personale di supporto dell’ospedale per le loro cure specialistiche, siamo profondamente toccati da tutti i messaggi gentili che abbiamo ricevuto da così tante persone vicine e lontane”.

Ma, nonostante le rassicurazioni, il Telegraph ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale la principessa sarebbe vittima di perdita di memoria a causa della commozione cerebrale subìta. La sua perdita di memoria però, specifica la testata britannica, riguarda solo l’incidente, e si pensa sia temporanea. Secondo fonti di Buckingham Palace, la principessa potrebbe lasciare l’ospedale già questa settimana.

Come ha però chiarito la biografa ufficiale della Royal Family, Angela Levin, la ferita alla testa della principessa potrebbe essere “molto grave. Potrebbe pensare di sentirsi meglio, perché è il tipo di donna che dice ‘non rimango qui più del necessario’. Ma quando pensi che qualcuno non si ricorda nulla, è molto grave. La preoccupazione è che, se hai ricevuto una botta in testa, devi stare molto attento a una certa età”.

La passione per i cavalli

Non è chiaro con chi fosse la principessa al momento dell’incidente, e c’è quindi molto riserbo sulla dinamica. L’unica certezza è che sia avvenuto nella tenuta reale a causa di un cavallo, la grande passione della principessa.

Anna difatti, oltre a essere molto nota per il suo talento a cavallo, è stata il primo membro della famiglia reale a partecipare ai Giochi Olimpici, nel 1976 a Montreal. La principessa, che gareggiava con il nome di Anna Windsor, ha inoltre vinto diverse competizioni internazionali, ottenendo il titolo europeo nel 1971 e due medaglie d’argento nel 1975.

Non è però la prima volta che la principessa perde la memoria a seguito di un incidente equestre. Proprio alle Olimpiadi del 1976 subì difatti una brutta caduta durante un salto, quando il suo cavallo, Goodwill, rimase bloccato nella fanglia del percorso. In seguito, la principessa descrisse la sua memoria come “quasi inesistente per quel giorno”.