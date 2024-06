Incendio a Corato vicino al distributore di benzina, fiamme in un deposito: colonna di fumo nero spaventosa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Spaventoso incendio. A Corato, in provincia di Bari, in una zona industriale non lontana dalla statale 231, un deposito ha preso fuoco alzando una grande nuvola di fumo nero. Pericolo per un distributore di benzina nelle vicinanze.

L’incendio a Corato

Alle 15:30 del 26 giugno è scoppiato un incendio in un deposito della cittadina di Corato, in provincia di Bari. Nella zona non ci sarebbero abitazioni, essendo un’area industriale, ma nei pressi si trova anche un distributore di benzina.

Questo particolare ha messo in allarme i vigili del fuoco, allertati da una guardia giurata, che son giunti immediatamente sul posto per impedire alle fiamme di espandersi e raggiungere la vicina strada Statale 231.

Al momento, stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Gazzetta del Mezzogiorno, il distributore di benzina non sarebbe stato interessato dall’incendio, anche grazie all’operato dei pompieri.

Le dichiarazioni del sindaco di Corato sull’incendio

Anche il sindaco di Corato, Corrado Debenedittis, è intervenuto a commentare l’incendio scoppiato all’interno del territorio comunale. Secondo le prime ricostruzioni, a bruciare sarebbero stati imballaggi e cassette di un’azienda di ortofrutta.

“L’incendio è di grosse dimensioni e preoccupa la vicinanza di un deposito di carburanti. Se sarà necessario, attiveremo il piano di protezione civile” ha dichiarato inizialmente il sindaco, rassicurando la popolazione.

“Al momento la situazione è sotto controllo perché i vigili del fuoco hanno creato un cordone di sicurezza” ha poi concluso. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

L’intervento dei pompieri e lo spegnimento dell’incendio

Dopo essere stati avvisati dalla guardia di vigilanza che per prima ha notato l’incendio sviluppatosi in un deposito della zona industriale di Corato, vicino da Bari, i vigili del fuoco si sono recati immediatamente sul posto con diversi mezzi.

Sono giunte sul luogo del rogo le squadre di Corato, Bari e Barletta, insieme agli agenti della polizia locale della cittadina, che hanno delimitato l’area in modo che nessuno potesse avvicinarvisi.

L’incendio è stato infine domato alle 17:15, circa due ore dopo che era scoppiato. Non ci sono al momento ipotesi sulle possibili cause dello scoppio del rogo. Secondo i soccorritori, nessuno sarebbe rimasasto comunque ferito o intossicato.