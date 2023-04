Incidente a Santa Cesarea Terme, morto un 50enne: si è schiantato contro un albero, gravissimo il nipote

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Gravissimo incidente nella notte di domenica 9 aprile 2023: un’auto si è schiantata contro un albero a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. A rimetterci la vita è un uomo di 50 anni, ma è gravissimo anche il nipote minorenne che viaggiava assieme a lui.

Chi è la vittima dell’incidente nel Salento

Le fonti locali riferiscono che l’incidente è avvenuto attorno alle 4.20 della mattino, nel giorno di Pasqua, lungo la strada provinciale 363. L’auto si trovava nei pressi di Vitigliano, frazione del comune salentino in provincia di Lecce.

Per circostanze ancora al vaglio degli esperti, la Bmw 118 guidata dal 50enne del posto Pasquale Guida si è schiantata contro un albero. Ad avere la peggio è stato proprio lui, morto nell’impatto. Inutili i soccorsi.

Il luogo dell'incidente si trova a circa 50km da Lecce

In auto con lui viaggiava il nipote, un ragazzo di 16 anni che a quanto pare sarebbe stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Tricase. A soccorrerlo per primo sarebbe stato un vigilante: lo avrebbe liberato dal mezzo e messo in salvo, in attesa del 118.

La possibile dinamica dello schianto di Vitigliano

Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato di Otranto, ma stando a quanto riferito da quotidiani locali come LeccePrima è possibile che il 50enne abbia perso il controllo della sua Bmw a causa dell’asfalto reso viscido dalla grandine che si stava abbattendo sulla zona in quel momento.

Non sono stati coinvolti altri veicoli: Pasquale Guida non sarebbe riuscito malauguratamente a controllare il suo mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi prima contro un muretto e poi impattando violentemente contro un albero d’ulivo.

La beffa, per il 50enne molto conosciuto dagli abitanti di Santa Cesarea Terme come organizzatore di eventi presso il bar del Caicco, è che si trovava a quanto pare a solo 50 metri da casa. Pare avesse da poco finito il turno di lavoro e stava rincasando col nipote.

A Pasqua altro grave incidente in provincia di Verona

È stata una giornata di Pasqua tragica per gli incidenti stradali in Italia. Oltre al caso della provincia di Lecce costato la vita ad un uomo, è stato riportato infatti un altro grave fatto di cronaca nera in provincia di Verona.

Un 15enne è stato investito mentre si trovava sul suo monopattino a Oppeano. Il giovane, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, forse stava procedendo a zigzag sulla strada quando è stato centrato in pieno da un’auto.

Continua ad aggravarsi quindi il bilancio dei morti per gli incidenti stradali in Italia, già reduce da un anno nero come il 2022: sono stati 70.554 i sinistri, il 7,1% in più rispetto all’anno precedente.