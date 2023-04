Maxi incidente su A24 e traffico bloccato tra Tagliacozzo e allacciamento A25: 6 auto coinvolte, un ferito

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un grave incidente stradale che ha coinvolto 6 automobili si è verificato nella mattinata di sabato 8 aprile sull’autostrada A24 Roma-Teramo.

Le prime informazioni sull’incidente in A24

Come riporta il sito locale ‘Marsicalive’, l’incidente stradale è avvenuto al chilometro 65 dell’autostrada A24 Roma-Teramo e ha visto coinvolte 6 automobili. Una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi e il personale dell’Anas, oltre alla Polizia stradale di Carsoli.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto sull’autostrada A24 nei pressi dello svincolo di Tagliacozzo, in provincia di L’Aquila.

Traffico bloccato tra Tagliacozzo e l’allacciamento dell’A25

Dopo l’incidente stradale, gli agenti di Polizia hanno coordinato il traffico e supervisionato le operazioni di rimozione delle automobile coinvolte nel sinistro.

Il traffico è rimasto bloccato tra lo svincolo di Tagliacozzo e l’allacciamento dell’A25 Torano-Pescara in direzione Teramo. A chi era diretto in Abruzzo da Roma è stato consigliato di uscire al casello di Carsoli per fare rientro a quello di Magliano dei Marsi. Il sito ‘ConfineLive’ riferisce di code chilometriche.

Si ribalta con il trattore: tragedia a Tagliacozzo

La cittadina di Tagliacozzo era stata già teatro di una tragedia lo scorso 6 aprile: un uomo di 68 anni si è ribaltato con il trattore in campagna e ha perso la vita. L’episodio è accaduto tra Sorbo, frazione di Tagliacozzo, e Scurcola Marsicana.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Tagliacozzo riportata da ‘MarsicaLive’, sembra che la vittima stesse trascinando con un piccolo trattore una pianta quando il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato, ferendolo in maniera mortale.

Camion a fuoco in autostrada A14 venerdì 7 aprile

Nella giornata di venerdì 7 aprile, era andato a fuoco un camion sull’autostrada A14 in Abruzzo.

Il furgone cassonato, adibito al trasporto di attrezzature materiali edili, è andato a fuoco nella tarda mattinata di venerdì in prossimità dell’uscita Val Vibrata. Come riportato da ‘Il Centro’, l’autista del camion, appena accortosi dell’incendio sviluppatosi nel vano motore (e poi estesosi all’intero abitacolo), ha immediatamente accostato il mezzo pesante sulla corsia di emergenza dell’autostrada ed è saltato giù dalla cabina di guida del veicolo, mettendosi così in salvo.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre dei distaccamenti di San Benedetto del Tronto e Nereto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Per l’intera durata del loro intervento la carreggiata Sud dell’autostrada è rimasta aperta a una sola corsia.