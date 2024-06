Incidente tra un tir e un furgone in A14 fra Pescara Sud Francavilla e Ortona: autostrada chiusa, 10km di coda

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono circa 10 i chilometri di coda che si sono formati sull’autostrada A14 in seguito a un incidente, causato dal tamponamento tra un tir e un furgone avvenuto fra Pescara Sud Francavilla e Ortona. Un ferito nello scontro, con il traffico che è rimasto bloccato per due ore prima di riprendere a circolare a corsia singola.

L’incidente in A14 fra Pescara Sud Francavilla e Ortona

Si è verificato nella mattinata di oggi – sabato 22 giugno 2024 – intorno alle ore 11 un incidente sull’autostrada A14 fra i caselli di Pescara sud Francavilla e Ortona, al km 402 in direzione Bari.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, lo scontro sarebbe avvenuto tra un autoarticolato e un furgone, tamponato dal grosso tir mentre era fermo in emergenza sul viadotto Riccio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tratta di A14, fra Pescara Sud Francavilla e Ortona, dov’è avvenuto un incidente tra un tir e un furgone, che ha causato la formazione di oltre 10 km di traffico

L’incidente tra i due mezzi ha causato non pochi disagi alla circolazione sulla tratta, con il traffico che è andato via via aumentando fino a raggiungere diversi chilometri di coda.

L’arrivo dei soccorsi dopo lo scontro tra tir e furgone

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti di Polizia della sottosezione autostradale di Pescara nord, vigili del fuoco e il personale medico del 118 e gli operatori della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Stando a quanto riportato da Chieti Today, il conducente del mezzo tamponato mentre era fermo è rimasto lievemente ferito nello scontro, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Complessa invece la situazione del traffico, rimasto completamente bloccato per almeno due ore, con la tratta autostradale che è stata completamente chiusa.

Traffico in aumento e code chilometriche

Come detto, la tratta interessata è stata chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire e alle Forze dell’Ordine di effettuare tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Poco dopo le ore 13 i due mezzi incidentati sono stati rimossi, ma il traffico ha ripreso a circolare solo sulla corsia di emergenza, con una coda che ha superato i dieci chilometri di lunghezza e che ora sembra però in diminuzione.

Per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria di Pescara sud dove si è formata una lunga coda a partire da Pescara ovest, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la strada statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Ortona.