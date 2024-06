Doppio incidente stradale tra Maserà e Piove di Sacco vicino Padova: morti una ragazza di 19 anni e un 44enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica in provincia di Padova. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro frontale tra due auto a Maserà di Padova, nel secondo incidente accaduto a Piove di Sacco è deceduto un uomo di 44 anni.

Scontro tra due auto a Maserà di Padova

Il primo incidente è avvenuto nella notte, poco prima delle 3 di domenica 23 giugno, lungo la strada statale 16 a Maserà di Padova.

C’è stato uno scontro frontale tra una Fiat Punto e una Opel Mokka: secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, la prima vettura sarebbe stata centrata in pieno dalla seconda proveniente dalla direzione opposta che, per cause da accertare, ha invaso l’altra corsia.

Morta una ragazza di 19 anni

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici i vigili del fuoco hanno liberato la giovane alla guida della Punto, rimasta incastrata nell’abitacolo.

Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte della ragazza, Chiara Scantamburlo, 19enne residente a Sant’Elena (Padova).

Nell’incidente è rimasto ferito non in modo grave l’uomo di 63 anni, residente a Milano, che era alla guida della Opel: è stato trasportato all’ospedale di Padova per le cure del caso. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente a Piove di Sacco, morto 44enne

Come riporta Ansa, il secondo incidente mortale è avvenuto poco dopo le cinque del mattino sulla strada provinciale 94 a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Anche qui c’è stato un violento scontro frontale tra due auto, una Mini Cooper guidata da una ragazza di 26 anni e una Fiat Punto condotta da un 44enne.

Ad avere la peggio è stato l’uomo: i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere dell’auto e affidato ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La 26enne è stata trasportata in ospedale e ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.