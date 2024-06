Sofia Addoni morta a Marcignano, malore improvviso in casa: la cantante aveva compiuto 30 anni da pochi giorni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stata trovata senza vita in casa a Monte Santa Maria Tiberina, a pochi giorni di distanza dal suo compleanno. La cantante Sofia Addoni è morta improvvisamente a causa di un malore nella sua abitazione di Marcignano, frazione del comune nel Perugino. L’artista era molto nota nella provincia per la sua voce, con la quale aveva accompagnato tanti matrimoni della zona insieme al suo gruppo Ef Gee Gis. Il 3 giugno aveva compiuto trent’anni.

La morte improvvisa

La notizia della morte di Sofia Addoni ha sconvolto tutta la comunità di Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello. Secondo quanto riportato da La Nazione, la cantante non aveva particolari problemi di salute e soltanto lo scorso fine settimana si era esibita con la sua band ad un matrimonio.

“Semplicemente unica.. Diciamo la verità la star del gruppo è lei! Trovare parole che siano adatte ad esprimere quanto sei importante per noi è molto molto difficile..” è stata la dedica sui social del suo gruppo in occasione del suo compleanno.

Chi era Sofia Addoni

Laureata all’università di Perugia, Sofia si è dedicata da sempre alla musica, cantando insieme agli Ef Gee Gis dentro e fuori la provincia umbra in tante cerimonie ed eventi pubblici, come il concerto dell’1 maggio organizzato come tradizione dai sindacati nel comune nel quale viveva.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social alla famiglia e agli amici.

Il cordoglio delle istituzioni

“Sofia era una promettente artista, poliedrica ed appassionata del suo lavoro che svolgeva degli sempre con il sorriso sulle labbra ed il desiderio di rendere felici gli altri” scrive in una nota il Comune di Città di Castello, riportando il ricordo del sindaco, Luca Secondi e dell’assessore alla cultura Michela Botteghi.

Al cordoglio si unisce anche la sindaca di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini: “Vorremmo svegliarci domattina e pensare é stato solo un brutto sogno. Ciao Sofi” sono le parole della prima cittadina condivise sul canale social del Comune.

A ricordarla con affetto e commozione anche Sara Papa, responsabile di Academy Ballet, assieme alle maestre e a tutti i compagni di danza che hanno condiviso con Sofia tanti momenti.