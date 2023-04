Investito sul monopattino a Oppeano, morto un 15enne in provincia di Verona: la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Grave incidente stradale in provincia di Verona: nei pressi di Oppeano, un 15enne è stato investito mentre si trovava sul suo monopattino. Il giovanissimo è morto nonostante l’intervento dei soccorsi. Ennesima vittima per la micromobilità elettrica in Italia.

15enne investito sul monopattino a Oppeano

La tragedia, stando a quanto riporta il Corriere del Veneto, si è consumata nei pressi del comune di circa 10.000 abitanti nel territorio veronese. La giovane vittima, Samuele Brognara, non era originario del posto ma di un paese vicino.

Secondo quando ricostruito, il 15enne si trovava a bordo del suo monopattino lungo la strada che da Vallese conduce ad Oppeano. Alcuni testimoni riferiscono che forse stava procedendo a zigzag ed è stato investito da un’auto che procedeva nel suo stesso senso di marcia.

Lo schianto è stato fatale: inutile l’intervento dei soccorritori del Suem 118 e dei carabinieri. A bordo dell’auto che lo ha investito c’era un 20enne di Bovolone al quale è stato fatto l’alcoltest, ma non è stata riportata notizia di un tasso alcolemico superiore ai termini di legge.

Chi era la vittima Samuele Brognara

Sempre stando a quanto riferito dalle fonti locali, l’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti. Di certo c’è la morte di Samuele Brognara, che tra quattro giorni avrebbe compiuto 16 anni.

Il giovane ragazzo era nato nel vicino comune di Palù e, si apprende, giocava a calcio nei Giovanissimi Provinciali under 15 del Verona. Dopo la notizia, il sindaco di Oppeano Luigi Giarretta ha espresso le sue condoglianze ai microfoni della Rai.

“Essere qui a piangere un ragazzo di 15 anni è una sconfitta per l’intera comunità” ha dichiarato, per poi lanciare un appello per misure più severe sulla micromobilità elettrica, come ad esempio l’obbligo di indossare il casco e luci segnaletiche, specialmente la sera.

I dati sulle morti su veicoli di micromobilità elettrica

Quanto accaduto nella giornata di oggi, domenica 9 aprile 2023, al 15enne in provincia di Verona prosegue un drammatico trend che riguarda le strade italiane. Sono numerose infatti i morti a causa di incidenti che coinvolgono veicoli come monopattini elettrici.

Sia nel 2021 che nel 2022, secondo quanto riporta l’Osservatorio Monopattino dell’Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) si sono contate 12 vittime. In questa prima parte di 2023 sono già due: un 33enne è stato travolto e ucciso a Milano nella notte tra il 9 e 10 marzo.

Come sottolineato dalla stampa locale, la morte di Samuele Brognara è arrivata a poche ore da quella di Andrea Tagliapietra, 17enne che nella notte di sabato ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un segnale stradale, perdendo la vita a soli 300 metri da casa sua.