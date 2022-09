Cambiano, ubriaco alla guida travolge giovane in monopattino: morto un 25enne, la ricostruzione

Un giovane di 25 anni è morto a Cambiano, in provincia di Torino, dopo essere stato travolto da un’auto all’alba di sabato 17 settembre 2022. La vittima, secondo quanto riferito da Ansa, è morta sul colpo dopo essere stato investito dalla macchina guidata da un 29enne risultato positivo all’alcol test.

Investito in monopattino, cos’è successo

Secondo quanto riferito da Ansa, l’incidente mortale a Cambiano è avvenuto alle prime ore del mattino di sabato 17 settembre 2022. La vittima è il 25enne Claudio Casu che si trovava a bordo di un monopattino elettrico per raggiungere il posto di lavoro, un salumificio a Santena. Ma il giovane, purtroppo, non è arrivato a destinazione poiché è stato centrato in pieno della macchina.

L’impatto mortale è avvenuto in via Chieri intorno alle 6. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’automobile stava cercando di effettuare un sorpasso e, invadendo la corsia opposta, avrebbe investito il giovane che arrivava dall’altro senso di marcia al margine della strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Claudio Casu, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’auto ubriaco

L’uomo alla guida dell’auto che ha ucciso il 25enne in monopattino è un 29enne residente a Chieri. L’uomo, che secondo quanto trapela è di origini dominicane, si è fermato 500 metri dopo l’impatto.

Dai primi controlli effettuati, il conducente dell’auto è risultato positivo all’alcol test con un tasso ben oltre i limiti consentiti dalla legge. L’uomo è stato dunque arrestato dai carabinieri di Chieri con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Incidenti in monopattino, i numeri in Italia

La tragedia di via Chieri a Cambiano è l’ultimo dei numerosi incidenti che vedono coinvolti i monopattini. In Italia, secondo quanto riferito dal report ACI-Istat pubblicato negli scorsi mesi, nel 2021 si sono registrati oltre 2.000 sinistri a bordo dei due ruote elettrici, numeri in crescita del 272% rispetto al 2020.

Secondo i dati riferito all’anno scorso, le vittime sono state 9, più un pedone investito e deceduto. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 1.980 (1.903 conducenti e 77 passeggeri), i conducenti illesi a 202, mentre sono 127 i feriti tra i pedoni investiti.